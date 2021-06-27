منتدى لغرفة الشارقة لمناقشة التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد في التعليم والرعاية الصحية بالإمارات والنمسا

المصدر: الشارقة- البيان

تُنظم غرفة الشارقة، بالتعاون مع الغرفة العربية النمساوية، منتدى افتراضياً بعنوان «التكيّف مع الوضع الطبيعي الجديد في قطاعي التعليم والرعاية الصحية في الإمارات والنمسا»، الخميس الأول من يوليو.

ويشهد المنتدى، الذي سينطلق في الثانية عشرة بتوقيت الإمارات، مشاركة إبراهيم المشرخ سفير الإمارات لدى النمسا في الجلسة الافتتاحية، إلى جانب عبد الله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، والسيناتور الدكتور ريتشارد شينز رئيس غرفة التجارة العربية النمساوية، ونائب رئيس الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية، ومضر الخوجة أمين عام غرفة التجارة العربية النمساوية.

فرصة حقيقية

وأكد محمد العوضي مدير عام غرفة الشارقة، تميز العلاقات القائمة بين الغرفة والعديد من الجهات الاقتصادية النمساوية، والسعي المشترك لتطوير هذه العلاقات بين الجانبين، وبناء أفضل الشراكات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والنمساوي.

وأشار إلى أن تنظيم المنتدى، يأتي تماشياً مع استراتيجية الغرفة، وحرصها على توفير الدعم لكافة القطاعات، عبر تسهيل ازدهار الأعمال، وتعزيز قدراتها من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتبني البرامج وآليات العمل، التي من شأنها أن تُسهم في دعم عجلة التنمية بمختلف القطاعات، مؤكداً أن هذا ما تصبو إليه الغرفة، لتعزيز العمل المشترك، والتنويع والتوسع في شراكات إمارة الشارقة مع مختلف دول العالم، لترسيخ مكانة الإمارات، ومكانة الشارقة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

تجربة رائدة

وأوضحت فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بغرفة الشارقة، أن المنتدى يعد أولى ثمرات مبادرة الغرفة «شراكة - حديث الخبراء»، التي ستتضمن سلسلة من الملتقيات لمناقشة أحدث المستجدات والقضايا المحلية والعالمية، مشيرة إلى أن المنتدى الأول، يستهدف إطلاع مجتمع الأعمال والهيئات النمساوية على التجربة الإماراتية الرائدة في التصدي لجائحة كوفيد 19، وسرعة التعافي والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، خاصة في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، عبر تبني أحدث التقنيات والأساليب، فضلاً عن تسليط الضوء على تجربة إمارة الشارقة في تحويل التحديات إلى امتيازات، لا سيما في ضوء التسهيلات والمحفزات التي قدمتها للقطاع الخاص، لضمان استمرارية الأعمال.

وسيتضمن جدول الأعمال جلسة حديث الخبراء حول الرعاية الصحية، تحت عنوان «صحة أفضل من أجل عمل أفضل»، يشارك فيها عبد الله المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية، ومدينة الشارقة للرعاية الصحية، وعالم الجينات الأستاذ الدكتور جوزيف بيننجر، ويدير الجلسة مضر الخوجة أمين عام غرفة التجارة العربية النمساوية، فيما ستتناول الجلسة الثانية، التعليم والتقنيات الجديدة، وستكون بعنوان «الدروس المستفادة من الجائحة»، وسيشارك بها الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي عميد ضمان الجودة بجامعة الشارقة، وستان براكمان مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وتديرها مي سلطان بن هده تنفيذي علاقات دولية بغرفة الشارقة.

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