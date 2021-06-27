3500 متجر و500 علامة تجارية تشارك في مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

تنطلق الدورة الرابعة والعشرون من مفاجآت صيف دبي لتقدم 10 أسابيع من تجارب التسوق الممتعة، والفعاليات الترفيهية، وتناول الطعام، والمرح، والاحتفالات، والعروض الترويجية، والهدايا، وعروض النوافير الراقصة، وغيرها الكثير من الأنشطة اليومية التي تُقام في مختلف أنحاء المدينة من 1 يوليو وحتى 4 سبتمبر 2021. حيث يشهد عرض تخفيضات الصيف الذي يستمر طوال مدة مفاجآت صيف دبي مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية، و3500 متجر تقدم جميعها تخفيضات تتراوح بين 25 و75 بالمئة. فيما تقام هذا العام أيضا فعالية «عرض 12 ساعة من التخفيضات» مع انطلاق مفاجآت صيف دبي يوم 1 يوليو، حيث يدعو سكان دبي وزوارها إلى استكشاف التخفيضات الرائعة التي تصل إلى 90 %، كما ستقدم العروض الضوئية المميزة يوم الافتتاح ووتقدم المنشآت الفندقية باقات ترويجية رائعة لضمان الإقامة خلال فترة المهرجان.

وساهمت مفاجآت صيف دبي على مر السنوات الماضية في تعزيز مكانة دبي على خارطة التسوق والسياحة العالمية، باعتبارها وجهة صيفية عائلية مفضلة لسكان المدينة وزوارها من جميع أنحاء المنطقة وخارجها، كما أنها تسلط الضوء على أفضل ما تقدمه قطاعات الضيافة والفنادق والمطاعم والترفيه والتجزئة في دبي.

وجرى الإعلان عن أجندة فعاليات الحدث المليئة بالمرح اليوم الأحد في مؤتمر صحفي أقيم في «ذا ڤيو آت ذا بالم» على نخلة جميرا، منصة المشاهدة التي جرى افتتاحها مؤخراً في الطابق 52 لتقدم إطلالة شاملة على المدينة، بما في ذلك العديد من الوجهات الرائعة المشاركة في مفاجآت صيف دبي. وذلك بحضور أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وعبد الله الأميري، مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات والشراكات الاستراتيجية، ومحمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية، وسهيلة غباش، مدير إدارة الفعاليات.

وتقدم الدورة الجديدة من مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، العديد من الفعاليات والأنشطة الجديدة لمواطني ومقيمي دولة الإمارات الذين يختارون قضاء عطلة الصيف داخل الدولة، بالإضافة إلى الزوار القادمين من الخارج. فيما يسلط الحدث الضوء على مكانة دبي العالمية كوجهة سياحية ممتعة ومنفتحة وآمنة، حيث تتبع جميع الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق والمعالم السياحية المشاركة إجراءات الصحة والسلامة المهمة، بما في ذلك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وفي تعليق له على الدورة الحالية لمفاجآت صيف دبي، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تقدم الدورة الرابعة والعشرون من مفاجآت صيف دبي 10 أسابيع من الفعاليات الرائعة، حيث ترسخ تجارب التسوق والترفيه التي يستمتع بها سكان المدينة وزوّارها في بيئة آمنة مكانة دبي العالمية باعتبارها وجهة سياحية مفضلة للعائلات خلال موسم الصيف الحالي. ويعد الصيف وقتاً مميزاً من العام في دبي، حيث تنبض المدينة بالحياة لتقدم لسكانها وزوارها فرصة زيارة المعالم السياحية الشهيرة، وكذلك استكشاف تجارب التسوق المميزة وفرص الفوز بالجوائز القيمة، إلى جانب قضاء أوقات ممتعة مع الأصدقاء والعائلة من خلال الاستمتاع بأنشطة فريدة من نوعها. كما تكتسب مفاجآت صيف دبي هذا العام أهمية خاصة كونها تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الذين يختارون الاستمتاع بإجازتهم داخل الدولة بدلاً من السفر إلى الخارج، وهو ما سيساهم في تشجيع السياحة الداخلية التي تعتبر إحدى الركائز الرئيسية لتعافي القطاع. وقد تم إيلاء هذا الأمر أهمية كبرى خلال مرحلة التخطيط والإعداد لبرنامج وأجندة فعاليات الدورة الحالية للمفاجآت، والتي صممت لتلبي مختلف الأذواق والمتطلبات التي تناسب زوار المدينة سواء من داخل الدولة أو خارجها».

وأضاف قائلا: «يعد هذا العام مميزاً بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستضيف الإمارة معرض»إكسبو 2020 دبي«بدايةً من شهر أكتوبر المقبل، كما تحتفل الدولة باليوبيل الذهبي لتأسيسها في 2 ديسمبر. فيما تقدم دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي العديد من العروض الترويجية والفعاليات العالمية، لتشكل نقطة انطلاق لتعافي قطاع السياحة في دبي خلال عام 2021 وما بعده. وفي ظل وجود الكثير من الفعاليات والعروض الترويجية المميزة، يسعدنا الترحيب بالعالم مرةً أخرى خلال مفاجآت صيف دبي».

وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على أبرز الفعاليات والصفقات والعروض الترويجية والجوائز والأنشطة التي تحتضنها المدينة خلال مفاجآت صيف دبي:

عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية

تشمل الاحتفالات الافتتاحية لدورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي العروض الضوئية المذهلة التي ستُقام في اثنين من أشهر معالم المدينة وهما دبي فستيفال سيتي مول من خلال عرض «تخيّل» في الساعة 7:57 مساءً، ودبي مول وبرج خليفة عبر عرض نافورة دبي الراقصة في الساعة 8 مساء. ويمكن لسكان دبي وزوارها مشاهدة العروض يوم 1 يوليو بأنفسهم أو عبر الإنترنت أو من خلال شاشات التلفزيون، حيث جرى تصميم العروض على نغمات أغنية «دبي كوكب آخر». ويتوجب على أي شخص يرغب في حضور فعاليات افتتاح مفاجآت صيف دبي تقديم إثبات حصوله على اللقاح أو الحجز في أحد المطاعم المواجهة للنافورة.

عروض التجزئة

تحتضن مفاجآت صيف دبي مرةً أخرى مجموعة من فعاليات التجزئة والتخفيضات الأكثر شهرة، إلى جانب العروض الترويجية والصفقات الجديدة الرائعة التي تنال إعجاب المتسوقين من مختلف أنحاء دولة الإمارات وخارجها. وسيشهد عرض تخفيضات الصيف الذي يستمر طوال مدة مفاجآت صيف دبي مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية، و3500 متجر تقدم جميعها تخفيضات تتراوح بين 25 و75 %. فيما تشمل الجهات المشاركة متاجر الأدوات المنزلية المفضلة لدى المتسوقين مثل بوتري بارن وبوتري بارن كيدز ووست إلم، ومتاجر مستحضرات التجميل مثل ماك وفيسز، والمتاجر المتخصصة في الملابس مثل غاب وتوب شوب وأمريكان إيغل آوتفترز وبانانا ريبابليك، بالإضافة إلى المتاجر المتخصصة في مستلزمات الأطفال مثل مونسون تشلدرين وجستيس وماماز آند باباز. ويمكن لمحبي الملابس الرياضية واللياقة البدنية الحصول على تخفيضات رائعة في متاجر فوت لوكر، في ما تقدم متاجر البصريات مثل برايم أوبتكس وسولارس، وفيجن إكسبرس تخفيضات كبرى، إلى جانب متاجر الأحذية الشهيرة مثل شيك شوز، وفلورشايم، وأوبرا تريدنغ كو، والإسكافي، وبايليس، مع المزيد من الصفقات الرائعة المتوفرة في العديد من المتاجر الأخرى.

وتقام هذا العام أيضا فعالية «عرض 12 ساعة من التخفيضات» مع انطلاق مفاجآت صيف دبي يوم 1 يوليو، حيث يدعو سكان دبي وزوارها إلى استكشاف التخفيضات الرائعة التي تصل إلى 90 بالمئة من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً في كل من مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وماي سيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر الشندغة. ويشمل العرض دخول المتسوقين في سحب مليونير شير للحصول على فرصة ربح مليون نقطة من برنامج المكافآت «شير». وسيتعين على أعضاء برنامج شير من «ماجد الفطيم» مسح إيصالات الشراء بقيمة 300 درهم على الأقل باستخدام تطبيق شير للدخول في السحب، علما بأنه سيتم الإعلان عن اسم الفائز بمليون نقطة شير بتاريخ 4 يوليو.

ويعود عرض مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي ليمنح المتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر في أحد مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم، بما في ذلك مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر معيصم، فرصة الفوز بمليون نقطة شير أسبوعياً. وللمشاركة في السحب، يمكن للعملاء استخدام محفظة شير الخاصة بهم أو مسح إيصالات الشراء باستخدام التطبيق. وسيتم الإعلان عن تسعة فائزين إجمالاً خلال مفاجآت صيف دبي من خلال سحوبات أسبوعية على الجوائز تُقام أيام 11 و18 و25 يوليو، و1 و8 و15 و22 و29 أغسطس، فيما سيقام السحب الأخير يوم 7 سبتمبر.

وتستضيف مفاجآت صيف دبي عرض «وفر أكثر» عندما تتسوق أكثر مع 1915 من صديقي وأولاده من 1 يوليو وحتى 4 سبتمبر. وسيحصل المتسوقون الذين يشترون أي ساعة أو قطعة إكسسوارات على تخفيض بنسبة 25 بالمئة، مع ارتفاع نسبة التخفيض إلى 30 بالمئة عند شراء ساعتين أو قطعتين من الإكسسوارات، و35 بالمئة عند شراء ثلاث قطع من الساعات أو الإكسسوارات. وسيفوز اثنان من المتسوقين سعداء الحظ أسبوعياً بقسائم شراء بمبلغ 5,000 درهم يمكن استخدامها في متجر 1915 من صديقي وأولاده، وسيتم الإعلان عن أربعة فائزين في الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي. وسيتم منح ما مجموعه 100 ألف درهم من الجوائز خلال الصيف، حيث تشمل المتاجر المشاركة 1915 من صديقي وأولاده في برجمان ودبي مارينا مول، وصديقي وأولاده في دبي مول، وسيتي سنتر مردف، وجس واتشز بوتيك في مول الإمارات، وجس واتشز آند جي سي في سيتي سنتر ديرة، وجس بوتيك في برجمان.

وتشمل عروض مفاجآت صيف دبي هذا العام عرض جائزة مدهش اليومية الكبرى المتاح للمتسوقين في ابن بطوطة مول ونخيل مول. حيث يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم على الأقل مسح فواتير الشراء الخاصة بهم في مكتب خدمة العملاء وتدوير عجلة الحظ للحصول على فرصة الفوز بجائزة مدهش الكبرى اليومية بمبلغ 10,000 درهم. علما بأن السحب سيقام يومياً حتى 7 أغسطس.

وسيشهد عرض كلوب أباريل × 6thstreet.com 24/7 ضريبة القيمة المضافة علينا لمدة أسبوع خلال مفاجآت صيف دبي، حيث ستقدم جميع العلامات التجارية التابعة لكلوب أباريل في مختلف أنحاء المدينة تخفيضات إضافية على الأسعار المخفضة بالفعل خلال المفاجآت مع عدم تحمل المتسوقين لضريبة القيمة المضافة. ويمكن للعملاء الاستفادة من هذا العرض الرائع داخل المتاجر أو على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني www.6thstreet.com. وسيفوز 24 من المتسوقين سعداء الحظ بإجمالي 100000 نقطة كلوب أباريل بواقع 1250 نقطة (تساوي 1250 درهم) لكل منهم، كما سيفوز 7 متسوقين من سعداء الحظ بـ10,000 نقطة (تساوي 10,000 درهم) كلوب أباريل لكل منهم.

فعاليات مراكز التسوق

يستضيف سيتي ووك مع بداية مفاجآت صيف دبي شخصيات السنافر. وستتحول ساحة سيتي ووك حتى يوم 17 يوليو إلى أرض العجائب على طراز السنافر مع الكثير من الأنشطة والألعاب التي تمتع جميع أفراد العائلة. وستقام الفعالية (الأحد إلى الخميس) من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 ليلاً، و(أيام الجمعة والسبت) من 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً، فيما تشمل الأنشطة المقامة بيت السنافر، وركن السنافر للتجميل، وملعب السنافر لكرة القدم، بالإضافة إلى اللقاء اليومي بشخصيات السنافر التي ترحب بالزوار.

ومن جانبه ينظم دبي فستيفال سيتي مول خلال دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي فعالية تتخذ طابع شاطئ البحر، وتشمل العديد من الأنشطة والألعاب، علاوة على ملعب وحفرة رملية ليستمتع بها الأطفال. وسيدخل المتسوقون الذين ينفقون 300 درهم في سحب للفوز ببطاقة هدايا بقيمة 20,000 درهم، علما بأن السحوبات ستُقام كل أسبوع خلال مفاجآت صيف دبي. ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أيضاً ربح جوائز فورية من خلال المشاركة في مجموعة من الألعاب الترفيهية في فعالية الشاطئ.

ويستضيف ابن بطوطة مول شخصيتي توم وجيري الكلاسيكية المحبوبتين في إطار تجربة توم آند جيري تشيز تاون. ويمكن للجمهور الاستمتاع بالألعاب ولقاء وتحية توم وجيري، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية المباشرة التي تقدم أشهر أغانى سلسلة أفلام الرسوم المتحركة الشهيرة. كما يمكن للزوار استكشاف تطور شخصيتي توم وجيري على مدى السنوات الماضية من خلال الأعمال الفنية الأصلية والمنحوتات والرسوم المتحركة المعروضة. وتستمر تجربة توم آند جيري تشيز تاون من 1 وحتى 30 يوليو، فيما تقام الحفلات الموسيقية من 1 وحتى 10 يوليو.

ويمكن لزوار منطقة ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس الاستمتاع بعروض وصفقات حصرية رائعة في مجموعة واسعة من المطاعم والوجهات. فيما يتيح العرض الترويجي كود الصيف للعائلات والأصدقاء مسح رمز الاستجابة السريع QR للاستمتاع بتخفيضات رائعة على تجارب المأكولات والمشروبات والترفيه والتسوق.

عروض وفعاليات المأكولات والمشروبات

تشهد الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي إطلاق فعالية أسبوع المطاعم خلال الصيف، حيث يمكن لعشاق الطعام زيارة عدد من أفضل المطاعم في دبي وتناول وجبات الفطور والغداء والعشاء بأسعار رائعة للكبار والصغار. ويستمر عرض أسبوع المطاعم خلال الصيف من 11 وحتى 21 أغسطس ليشجع سكان دبي وزوارها على الاستمتاع بوجبات فطور مقابل 69 درهماً للكبار و25 درهماً للأطفال، وقوائم غداء مكونة من طبقين بسعر 95 درهماً للكبار و35 درهماً للأطفال، وعشاء من ثلاثة أطباق مقابل 150 درهماً للكبار و35 درهماً للأطفال.

ويضم عرض وليمة عيد الأضحى الذي يستمر من 20 وحتى 21 يوليو أكثر من 20 فعالية وقائمة طعام وعرضاً ترويجياً تناسب جميع أفراد العائلة، وستُقام في مختلف أنحاء المدينة خلال فترة العيد. وسيحظى زوار المطاعم المشاركة في هذا العرض بفرصة الفوز بقسائم تسوق بقيمة 20,000 درهم. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بمجموعة رائعة من عروض وفعاليات تناول الطعام التي تُقام أسبوعياً طوال فترة الصيف.

وبإمكان سكان دبي وزوارها تناول الطعام والاستمتاع بتخفيضات رائعة والفوز بجوائز قيمة خلال مفاجآت صيف دبي مع عرض «تذوق واربح». ويدعو أكثر من 300 مطعم ومقهى محبي الطعام للاستمتاع بمجموعة رائعة من المأكولات. وسيحصل العملاء الذين ينفقون 100 درهم في أي من المنافذ المشاركة على قسيمة امسح واربح لفرصة الفوز بجوائز تشمل عضوية زوماتو. ويمكن العثور على المطاعم المشاركة في عرض تذوق واربح في عدد من مراكز التسوق تشمل مركز البستان، ومركز الغرير، والورقاء سيتي مول، ومركز مجمع بوابة الخيل، وبرجمان، وبن سوقات سنتر، وباي أفنيو، ودبي آوتليت مول، ومجمع مدن، والواحة مول، ومركز مجمع شروق. ويمكن لمحبي الطعام والعائلات زيارة الريف مول، وتايمز سكوير سنتر، والجمعية التعاونية في القوز، ووصل فيتا، ودار الوصل، ووصل 51، وسوق مدينة جميرا.

أنشطة اللياقة البدنية

تقدم مفاجآت صيف دبي لهذا العام مجموعة من فعاليات اللياقة البدنية الممتعة لمساعدة الجميع على تعزيز لياقتهم البدنية والاستمتاع بموسم صيف صحي ونشط. حيث يمكن لسكان دبي وزوارها الانضمام إلى جلسات مركز Inspire Yoga Pilates and Fitness اليومية في المنارة ومركز دبي المالي العالمي، كجزء من عرض ترويجي يضم 30 جلسة تُقام على مدى 30 يوماً بسعر 900 درهم. ويسري العرض الذي يتطلب الحجز المسبق حتى يوم 4 سبتمبر.

ويرحب منتزه أفينتورا، وجهة المغامرات الخارجية المثالية، بالأطفال والكبار للاستمتاع بمجموعة من الأنشطة مثل مسارات الانزلاق الطبيعية، وتسلق الأشجار والحبال والانزلاق كجزء من مجموعة فعاليات تم إعدادها خصيصاً خلال مفاجآت صيف دبي. ويتوفر عرض ليالي أفينتورا الصيفية يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 12 منتصف الليل مقابل 99 درهماً فقط، حيث يمنح الزائرين إمكانية الوصول إلى 24 مساراً للانزلاق، و6 حلبات، و80 حاجزاً وألعابا بطول يزيد على 1640 متراً. ويوفر المخيم الصيفي في المنتزه ملاذاً مثالياً للشباب والأطفال، حيث يقدم مجموعة من ورش العمل التعليمية، بالإضافة إلى جلسات الحرف والمهارات، ويستمر المخيم الصيفي حتى يوم 26 أغسطس من الساعة 9 صباحاً وحتى 6 مساءً بسعر 240 درهماً ليوم واحد، و420 درهماً ليومين، و840 درهماً لأسبوع مع وجبات خفيفة وغداء. فيما يمكن استخدام الرمز الترويجي ‘Summer10’ للاستمتاع بتخفيض 10 بالمئة على الأسعار. ويستضيف المنتزه أيضاً ليالي أفينتورا للشركات، والتي تشمل تمارين بناء الفريق الممتعة وغيرها الكثير. ويبلغ سعر الجلسات 110 دراهم للفرد، وهي متاحة من الساعة 5 مساءً وحتى 12 منتصف الليل طوال فترة مفاجآت صيف دبي.

فعاليات في جميع أنحاء المدينة

يستقبل لا بيرل، العرض المذهل الذي يجمع بين الألعاب الأكروباتية والموسيقى، الضيوف بمجموعة من العروض الصيفية. حيث يمكن للأطفال دون 12 عاماً الدخول إلى العرض مجاناً عند مرافقة شخص بالغ، وذلك طوال فترة مفاجآت صيف دبي. ويمكن لسكان دولة الإمارات الحصول على تخفيض بنسبة 20 بالمئة على سعر التذكرة، وستحصل المجموعات المكونة من 4 ضيوف على تخفيض بنسبة 25 بالمئة في إطار صفقة رائعة خاصة بالعائلات والأصدقاء.

وستحتفل «ذا لافتر فاكتوري» بالعام الخامس والعشرين من العروض الرائعة التي قدمتها في المدينة، فيما سيقوم نخبة من فناني الكوميديا بتقديم عروضهم المميزة خلال مفاجآت صيف دبي. ومن بينهم «مايك مارينو»، الذي شارك في عدد من البرامج التلفزيونية مثل فرايزير وبارتي أوف فايف، ورجل الكوميديا الأيرلندي مايك رايس، والكوميديان الأمريكي كوري ميكايليس. وتُقام عروض ذا لافتر فاكتوري الكوميدية يوم 1 يوليو في فندق جراند ميلينيوم البرشاء هايتس، ويوم 2 يوليو في فندق جراند ميلينيوم الخليج التجاري.

وسيُقام مهرجان باليت الإقليمي في 1 و2 يوليو، وهو مهرجان مسرحي متعدد اللغات يقام في دبي للمرة الأولى. ويضم مسرحيات قصيرة بأربع لغات هندية مختلفة هي الماراثية والغوجاراتية والبنغالية والمالايالامية. ويسلط المهرجان الضوء على التنوع الثقافي، ويتم تعزيزه من خلال إقامة ليلتين من العروض على مسرح مول الإمارات.

وتستقبل دبي أوبرا المغنية فايا يونان على خشبة المسرح لإحياء حفل موسيقي خلال مفاجآت صيف دبي. وتحظى فايا بشعبية كبيرة بين محبي الموسيقى العربية، حيث أحيت عددا من الحفلات الكبرى في مختلف أنحاء المنطقة وفي أوروبا. وسيقام الحفل يوم 8 يوليو، فيما تبدأ أسعار التذاكر من 195 درهماً وحتى 695 درهماً، ويمكن شراؤها من خلال www.dubaiopera.com و www.visitdubai.com.

كما يحيي المطرب الكبير راغب علامة حفلين مباشرين في دبي أوبرا يومي 15 و16 يوليو. ليقدم لجمهوره العديد من أغانيه الرائعة القديمة والجديدة. تبدأ أسعار التذاكر من 400 درهم وحتى 1500 درهم، فيما يمكن الحصول عليها من خلال www.dubaiopera.com و www.visitdubai.com.

ويقدم نجم الغناء الباكستاني راحت فتح علي خان على مسرح كوكاكولا أرينا في سيتي ووك حفلين مباشرين خلال عيد الأضحى المبارك، وهما حفل ‘Just Qawali’ يوم 21 يوليو وحفل ‘Just Bollywood’ يوم 23 يوليو. حيث سيطرب جمهوره بعدد من أفضل أغانيه الحديثة والقديمة خلال الحفلين. وتبدأ أسعار التذاكر للحفلين من 200 درهم للمقاعد الفضية وحتى 1250 درهماً للمقاعد الملكية، ويمكن شراؤها من خلال www.coca-cola-arena.com و Platinumlist.net و ae.bookmyshow.com. علما بأن الأبواب ستُفتح من الساعة 7:30 مساءً فيما يبدأ الحفل الساعة 8:30 مساءً.

السحوبات والجوائز

توفر مفاجآت صيف دبي هذا العام العديد من السحوبات والعروض الترويجية والهدايا والجوائز الكبرى على مدى 10 أسابيع. حيث يقدم عرض «تسوق واربح» للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في مراكز التسوق المشاركة، فرصة الدخول في سحب رقمي للفوز بسيارة إنفينيتي Q50 الفخمة. وسيتم توزيع ست سيارات بقيمة إجمالية 700 ألف درهم خلال مفاجآت صيف دبي بين 1 يوليو و14 أغسطس، بينما سيتم إجراء السحوبات أيام 9 و16 و23 و30 يوليو، و6 و14 أغسطس. وتشمل مراكز التسوق المشاركة مركز البستان، ومركز الغرير، والورقاء سيتي مول، ومركز مجمع بوابة الخيل، ومركز مجمع الشروق، والريف مول، وتايمز سكوير سنتر، والجمعية التعاونية بمنطقة القوز، ووصل فيتا، ودار الوصل، ووصل 51، وسوق مدينة جميرا، وكراون مول، وسنترال مول.

وتستضيف متاجر جمبو للإلكترونيات عرض مهرجان الهواتف المتحركة 2021، حيث يمكن للمتسوقين الحصول على تخفيضات بقيمة تصل إلى 2000 درهم عند شراء هاتف ذكي جديد، بالإضافة إلى فرصة الفوز بـ10 أجهزة ألعاب. ويشمل العرض تخفيضاً بنسبة 10 بالمئة على المشتريات التي تصل قيمتها إلى 200 درهم لعملاء بنك دبي التجاري، ولعبتين مجانيتين في بطاقة ماجيك بلانيت، بالإضافة إلى تخفيضات على تذاكر حديقة لاغونا المائية. وسيحصل المتسوقون أيضاً على تخفيض إضافي بقيمة 100 درهم على أسعار الهواتف الجديدة عند استبدالها بهواتفهم القديمة.

ويمكن لمتسوقي مفاجآت صيف دبي الفوز بسيارة مرسيدس C200 جديدة و25,000 درهم نقداً مع عرض يستمر طوال فترة الصيف. ويفتح سحب مرسيدس خلال مفاجآت صيف دبي أبواب المشاركة أمام سكان دبي وزوارها الذين يقومون بشراء قسيمة خاصة في محطات بترول إينوك وإبكو، ومتاجر زوم، والأكشاك الموجودة داخل مراكز التسوق، والوجهات الأخرى مقابل 150 درهماً فقط. وسيتاح السحب أيضاً على شبكة الإنترنت من خلال الموقع www.idealz.com، وسيحصل الأشخاص الذين يقومون بشراء ‘Idealz Tee II’ مقابل 150 درهماً على قسيمة مجانية. وسيقام العرض خلال مفاجآت صيف دبي طوال فترة الصيف وحتى 25 سبتمبر 2021.

مدهش ودانة

يرحب عالم مدهش مرةً أخرى بالأطفال من جميع الأعمار ليستمتعوا بمجموعة كبيرة من المغامرات والألعاب والأنشطة التعليمية والترفيهية وغيرها الكثير بصحبة الشخصيتين المحبوبتين مدهش ودانة، وذلك من 8 يوليو وحتى 28 أغسطس في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3 وقاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي. وسيأخذ مدهش ودانة الزوار في رحلة من المغامرات ضمن بيئة فريدة من نوعها مستوحاة من البحيرات، حيث يعيش مدهش ودانة. ستكون الأنشطة مناسبة للعائلات ليستمتع الأطفال والآباء بتجربة ترفيه غامرة مع مناطق البيع بالتجزئة والمأكولات والمشروبات. وبالإضافة إلى ذلك، يستضيف عالم مدهش عدداً من الفعاليات الموجهة لليافعين، بدءاً من لعبة Battle Park وحتى المنطقة المخصصة لمحبي الألعاب الإلكترونية من Geekay. وسيفتح عالم مدهش أبوابه من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 ليلاً، ومن الخميس إلى السبت من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل.

وسيظهر مدهش ودانة في مختلف أنحاء المدينة خلال مفاجآت صيف دبي وفقاً للجدول الذي أعدته إدارة المهرجان.

العروض الفنية المباشرة

يبهر مجموعة من الفنانين العالميين المتسوقين من خلال عروض فنية مباشرة طوال مفاجآت صيف دبي. حيث يمكن لسكان دبي وزوارها البحث عن العروض الفنية بما في ذلك العروض الراقصة التقليدية من روسيا، والهند، وإسبانيا، والمكسيك، ولبنان، والمغرب، والبرازيل وغيرها في عدد من الوجهات، بما في ذلك سيتي سنتر مردف، ونخيل مول، وسيتي سنتر ديرة، ومول الإمارات، وكذلك مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. كما يقدم عدد من الفنانين عروضاً للعزف على الآلات الموسيقية مثل الساكسفون والأنابيب اليدوية، بالإضافة إلى العروض الترفيهية التفاعلية والعائلية التي ستبهر الزوار وتدخل السرور إلى قلوبهم.

عروض الفنادق

تعد مفاجآت صيف دبي الوقت المثالي للاستمتاع بعطلة الصيف داخل المدينة في عدد من أفضل الفنادق والمنتجعات التي تقدم باقات كبرى على الإقامة الفندقية. وسيحصل الضيوف الذين يقومون بحجز غرفة في فندق أرماني دبي أو العنوان سكاي فيو خلال مفاجآت صيف دبي على دخول مجاني لدبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، وفيرتشوال رياليتي بارك، وقمة برج خليفة. كما يمكن لضيوف منتجع سيزرز بالاس دبي على جزيرة بلوواترز الاستمتاع بالغرف والأجنحة العائلية في المنتجع مع فطور مجاني في مطعم هيلز كيتشن للشيف العالمي غوردون رامزي خلال إقامتهم.

ويرحب فندق بالازو فيرزاتشي دبي بالضيوف ليستمتعوا بإقامة فاخرة لمدة سبع ليالٍ في جناح غراند مع فطور مجاني لشخصين بالغين وطفلين دون 12 عاماً، ورصيد يمكن استخدامه في عدد من المطاعم والمقاهي ومرافق السبا المختارة داخل الفندق، مع الدخول المجاني إلى الردهة التنفيذية، وتذاكر مجانية لمرة واحدة لشخصين بالغين وطفلين دون 12 عاماً لحديقة لاغونا المائية، ودبي باركس آند ريزورتس، ولا بيرل خلال فترة إقامتهم. وتشمل عروض مفاجآت صيف دبي من منتجع حبتور غراند في منطقة دبي مارينا باقة العائلة التي تقدم تخفيضاً بنسبة 50 بالمئة على سعر الغرفة الثانية، بالإضافة إلى فطور مجاني وتخفيض 50 بالمئة على علاجات السبا وتذاكر لحضور عرض لا بيرل لشخصين بالغين وطفلين.

ويقدم فندق إتش هوتيل عروضاً رائعة للعائلات خلال مفاجآت صيف دبي تشمل ترقية مجانية للغرف وفطور مجاني، وتسجيل وصول مبكر، وأيضا مغادرة متأخرة، وقسائم للمطاعم والسبا، ووجبات مجانية للأطفال حتى 12 عاماً. ويقدم فندق دبليو هوتيل نخلة جميرا تخفيض بنسبة 50 بالمئة على الغرفة الثانية، وفطور مجاني لجميع أفراد العائلة. ويدعو فندق دابل تري باي هيلتون بيزنس باي العائلات للاستمتاع بعطلة رائعة في قلب المدينة تشمل إقامة لمدة ليلتين، بالإضافة إلى فطور وعشاء بالمجان، وتخفيض بنسبة 20 بالمئة على فواتير المطاعم والمقاهي ومثلجات غير محدودة يتم تقديمها للأطفال على المسبح.

وفي إطار عرض الصيف The Summer of Rewards مع برنامج U من إعمار، والذي يستمر من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر، يمكن لجميع أعضاء برنامج الولاء U من إعمار الحصول على ميزات وصفقات إضافية عند حجز إقامة فندقية من خلال تطبيق U من إعمار. وسيحصل الأعضاء على تخفيض بنسبة 20 بالمئة عبر تطبيق U من إعمار لمجموعة من الفنادق تشمل فندق أرماني دبي، العنوان مرسى دبي، ذا بالاس وسط المدينة، فيدا داون تاون، منزل داون تاون، فيدا كريك هاربور، وفيدا تلال الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الأعضاء أيضاً على تخفيض بنسبة 15٪ في كل من العنوان داون تاون، العنوان سكاي فيو، العنوان بوليفارد، العنوان دبي مول، العنوان فاونتن فيوز وفيدا أم القيوين.

وستمنح مفاجآت صيف جميرا وان دبي فرصة للفوز بـ 50 ألف نقطة من جميرا وان للأعضاء المقيمين في المنتجعات أو الشقق الخاصة بمجموعة جميرا خلال مفاجآت صيف دبي. وسيحصل المقيمون على فرصة اشتراك واحدة في السحب على الجوائز على كل غرفة يتم حجزها - وكلما زاد عدد الغرف المحجوزة وطالت مدة الإقامة، زادت فرص الفوز. سيجري السحب على الجوائز في 9 سبتمبر.

وتقام مفاجآت صيف دبي هذا العام بالشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين والرعاة الرئيسيين مثل طيران الإمارات، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبنك رأس الخيمة الوطني، وماجد الفطيم، ومراس – دبي القابضة، وميركس، ونخيل مولز، وميركاتو مول، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي مول، وإعمار داون تاون، ودبي مارينا مول.

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