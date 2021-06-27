«سحاب العقارية» تطلق مبادرة مبتكرة لأصحاب الهمم من «الصم والبكم» في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «سحاب العقارية»، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن طرح مبادرة وبرنامج عقاري جديد في دولة الإمارات، مخصص لأصحاب الهمم «فئة الصم والبكم».

وبهذه المبادرة، تصبح «سحاب العقارية»، أول شركة وساطة عقارية في الدولة، تقدم خدمة مبتكرة للتواصل مع هذه الفئة المهمة، ومنحها الحضور اللازم في قطاع الاستثمار العقاري.

ويتضمن العرض، تقديم الفرش المنزلي مع العقار، إلى جانب منح سنوات من الصيانة المجانية.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار الجهود الوطنية المتزايدة لدعم هذه الفئة المهمة، ومنحها الحضور اللازم في المشاركة المجتمعية، بعد النجاح الكبير الذي أبدته في العديد من المجالات الاقتصادية والمهنية والفنية والرياضية وغيرها، إضافة للأهداف المتعلقة بدمج هذه الفئات في خطط التنمية والمشاركة في بناء المستقبل، كما تهدف أيضاً إلى نشر الوعي، وتوسيع نطاق لغة الإشارة بين أفراد المجتمع، وضرورة تعلمها.

وتعليقاً على ذلك، قال عبد العزيز بن هويدن رئيس مجلس إدارة شركة «سحاب للعقارات»، إن فكرة المبادرة تعتبر مبتكرة، حيث تستهدف تلك الفئة المنسية، ولكن إحدى الفئات الهامة المستثمرة، بينما لا تستهدفها العروض الترويجية بشكل كبير، وخصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الإعلان الجديد، والأول من نوعه، حصل على تصريح من مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ضمن نظام تراخيصي.

وتابع: «هنالك المزيد من الفرص المميّزة هذا العام لأيّ مستثمر عقاري، حيث تقدم شركات التطوير العقاري، خطط سداد مغرية وغير مسبوقة، وأسعاراً مخفّفة».

وأكد بن هويدن على أن دولة الإمارات من أكثر الدول أماناً للاستثمار العقاري على المستوى العالمي، حيث تشكل أرض الأحلام بالنسبة للكثيرين، حيث تعد مركزاً عالمياً للتجارة والتمويل، والتي توفر أرقي مستويات الحياة والأمن والأمان والبنية التحتية رفيعة المستوي، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام جميع مؤسسات الأعمال والشركات والمطورين العقاريين، لتحقيق حضور عالمي واسع، لا سيما أنها أصبحت أكبر الدول نجاحاً ونسبة للسيطرة على انتشار فيروس «كوفيد 19»، ومن أعلى الدول جلباً للاستثمار في عامي 2020 و2021.

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