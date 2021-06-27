معرض «جواهر الإمارات» منصة لدعم قطاع الذهب والمجوهرات في الدولة

المصدر: الشارقة- البيان

يوفر معرض «جواهر الإمارات»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 30 يونيو ولغاية 3 يوليو المقبل، تحت شعار «بريق الجمال»، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، منصة رائدة لدعم قطاع الذهب والمجوهرات في دولة الإمارات، حيث يقدم المعرض لكبرى بيوت ومحلات المجوهرات الإماراتية، وأشهر العلامات التجارية المحلية في عالم الذهب والألماس والأحجار الكريمة، منصة مهمة لتعزيز نسبة مبيعاتهم، وعرض أحدث منتجاتهم أمام الزوار الباحثين عن كل جديد في مجال المجوهرات والذهب والساعات.

ويقدم إكسبو الشارقة، بالتعاون مع الجهات العارضة، باقة من الجوائز الثمينة والهدايا القيمة خلال المعرض، تتضمن طقماً من الألماس وخاتماً من الذهب الأبيض مرصعاً بالألماس، وهاتف أيفون 12 برو، فضلاً عن قسائم شرائية يومية بقيمة 2000 درهم، وذلك بهدف دعم جهود العارضين في الترويج لمنتجاتهم.

تعزيز الصناعة المحلية للذهب

وأكد سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أهمية المعرض في تعزيز تنامي القدرة التنافسية لتجارة وصناعة الذهب والمجوهرات والساعات في الإمارات، وزيادة المساهمة في حجم صادراتها، لا سيما أن الذهب يستحوذ على 29 % من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية، مؤكداً أن المركز، إلى جانب ما ينظمه من معارض ومؤتمرات عالمية، يحرص ضمن خططه الاستراتيجية، على إطلاق معارض محلية متخصصة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، والمساهمة في تعزيز التنوع الاقتصادي لإمارة الشارقة، وتنويع مصادر الدخل، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

دعم رواد الأعمال

وأشار سلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، إلى أن «جواهر الإمارات» يدعم ويشجع المواهب الإماراتية الشابة، ورواد الأعمال العاملين في قطاع الذهب والمجوهرات، سواء على مستوى الشارقة أو الدولة، حيث يشكل المعرض مساحة مهمة لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم، وتعزيز تواصلهم مع مستهلكين جدد، إلى جانب تبادل الخبرات، والاطلاع على تجارب العارضين الكبار في هذه الصناعة.

وأعرب عن توقعاته بأن يحقق المعرض نتائج إيجابية مُرضية للعارضين وتجار الذهب والمجوهرات، وأن يشهد إقبالاً متزايداً من الزوار، في ظل ما سيتضمنه من عرض لمجموعة واسعة من المجوهرات ذات التصاميم الراقية والمبتكرة، وأحدث خطوط واتجاهات الذهب العصرية والتراثية، وأجود أنواع العود والعطورات العربية والغربية.

ويفتح المعرض أبوابه للزوار يومي الأربعاء والسبت، من الساعة الثانية ظهراً حتى العاشرة ليلاً، والخميس من الساعة الثانية ظهراً حتى الحادية عشرة ليلاً، والجمعة من الساعة الثالثة عصراً حتى الحادية عشرة ليلاً، مع توفر مساحات كبيرة لمواقف السيارات، سواء مقابل المركز أو في المبنى الملاصق له مجاناً للزوار.

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