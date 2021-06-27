تقرير غربي: تعديل قانون الملكية يطلق فرصاً واسعة للاستثمار الأجنبي

المصدر: دبي - سيد صالح

وصف موقع «إنترناشيونال انفستمنت» التعديلات الأخيرة التي طبقتها الإمارات على القوانين المُتعلقة بامتلاك الأجانب للشركات العاملة على أرض الدولة بأنها فرصة عظيمة للعديد من المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية المتطلعة إلى التوسع في أعمالها بالإمارات.

ونشر الموقع الشبكي البريطاني المتخصص في شؤون الاستثمارات الدولية تقريراً أمس عن أوضاع المستثمرين الأجانب بالإمارات بعد البدء فعلياً خلال يونيو الجاري في تنفيذ التعديلات الأخيرة، والتي تتيح للأجانب تملك الشركات القائمة على أرض الدولة بنسبة 100% في قطاعات اقتصادية عدة.

وأوضح التقرير أنه سيكون من الرائع مشاهدة التطورات الإيجابية التي ستتمخض تدريجياً عن تطبيق التعديلات، وهي التطورات التي ستتمثل في استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب على نحو يدعم الاستثمارات الأجنبية في الدولة ويخلق قيمة مُضَافة لاقتصاد الإمارات، مضيفاً أن التعديلات منحت قدراً كبيراً من المرونة للدائرة الاقتصادية في كل إمارة من الإمارات السبع بالدولة في منح الموافقة على تأسيس الشركات الأجنبية التي ترى أنها ستخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

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