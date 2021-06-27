تكريم 8 مصارف تقديراً لجهودها في التوطين

الشارقة – وام

منح معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية - المؤسسة الإقليمية في مجال التعليم المصرفي والمالي، 8 مصارف إماراتية جائزة التميز تقديراً لجهودها في التوطين وفي وضع برامج تدريب وتطوير متميزة بهدف تمكين المواطنين العاملين في القطاع المصرفي من تطوير مهاراتهم.

وكانت المصارف المكرمة دعمت على مدار السنة الماضية برامج التوطين لأكثر من 14000 من المواطنين والعاملين في القطاع المصرفي.

وقدم جمال الجسمي المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية الجوائز لممثلي المصارف الفائزة في فعالية التواصل مع مديري أقسام الموارد البشرية التي أقامها المعهد للبنوك الفائزة وهي بنك الإمارات دبي الوطني الذي تم تكريمه عن حملة إعادة صقل المهارات التي درب فيها أكثر من 1000 إماراتي في برنامج مصرفيي المستقبل الذي ينظمه المعهد، في حين حصل مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي بنك وبنك دبي الإسلامي وبنك دبي التجاري ومصرف عجمان على جوائز تكريمية لشراكتها الطويلة مع العديد من مبادرات التوطين من خلال الشهادات المهنية وغيرها من البرامج المخصصة.

وشهد الحدث تكريم بنك رأس الخيمة لتعاونه من كثب مع المعهد في برامج التدريب وتطوير القيادة والتعلم الإلكتروني في حين تم تكريم بنك إتش إس بي سي لدوره النشط في الترويج لبرنامج أكسفورد للقيادة ومبادرات أخرى.

وقال جمال الجسمي إن ملف التوطين يحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة التي تدعم وتتابع السياسات والبرامج الرامية إلى توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتنمية مهاراتهم بما يمكنهم من قيادة القطاعات الاقتصادية في الدولة بكفاءة واقتدار.

وأضاف «فخورون بما حققه قطاع المصارف في الدولة من خطوات مهمة في تدريب الموظفين ومساعدتهم على التكيف مع العالم الجديد الذي نعيش فيه كما نثمن في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية شراكتنا الطويلة مع مصارف البلاد ونعمل من دون كلل على تزويدها برامج تدريب مؤثرة تساهم في تطوير مهارات رأس مالهم البشري وإعادة تسليحه بالمهارات الضرورية».

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