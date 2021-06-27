توقعات بنمو الأرباح النصفية للشركات المُدرجة

أبوظبي - رامي سميح

توقعت نتائج استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» أن تتجه أرباح الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية عن النصف الأول من العام الجاري نحو تحقيق النمو بعد نجاح الإمارات في السيطرة على تداعيات الجائحة وانحسار تأثيراتها بفضل قوة الاقتصاد الوطني.

وأكد 39% ممن شملهم الاستطلاع على الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان» أنهم يتوقعون نمو أرباح الشركات فيما توقع 33% اعتدالها، أما 28% فقد قالوا إنها ستتراجع، فيما كشف الاستطلاع عبر «تويتر» أن 41.9% قالوا إنها ستنمو، وتوقع 31.2% اعتدالها، وقال 26.9% إنها ستتراجع.

وذكر محللون وخبراء أسواق مال أن نتائج الشركات المدرجة من المتوقع أن تنمو بشكل جيد في النصف الأول من العام الجاري، ولا سيما بعد الأداء القوي للشركات في الربع الأول والتي تعد دليلاً على نجاحها في تخطي تأثيرات الجائحة بعدما نجحت في تسجيل نمو جيد في الأرباح، فضلاً عن تحول عشرات الشركات من الخسارة إلى الربحية، مستفيدين في ذلك من خطط التحفيز التي أقرتها الحكومة حرصاً من القيادة على تجاوز التحديات وتسريع التعافي والتأسيس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مباشر كابيتال هولدنج» للاستثمارات المالية، إن الشركات الوطنية المدرجة أظهرت مرونة كبيرة في التصدي للجائحة مع تمتعها بملاءة مالية جيدة ومراكز قوية عززت وضعها في مجابهة الأزمة، وهو ما يظهر جلياً من خلال تماسك الأرباح في العام الماضي والتحول نحو النمو في الربع الأول من العام الحالي مستفيدة في ذلك من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

وتوقع رشاد أن تتعافى نتائج الشركات المدرجة كلياً مع نهاية العام الجاري مع استمرار وتيرة التعافي الاقتصادي في البلاد وتسارع عمليات التطعيم وهو ما سيكون له تأثير كبير في أداء الشركات.

من جانبه، قال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن الشركات الإماراتية نجحت في التعافي سريعاً من تداعيات الجائحة وهو ما ظهر جلياً من خلال النمو المحقق في أرباح الربع الأول من العام الجاري، موضحاً أن الشركات الإماراتية تعد الأعلى من ناحية الربحية، مقارنة بنظائرها في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وأضاف دياب إن هناك الكثير من العوامل التي تدعم استمرار وتيرة النمو في أرباح الشركات المدرجة وتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية مستفيدة بشكل أساسي من تسارع وتيرة التطعيم في البلاد والمحفزات المستمرة التي تقرها الحكومة لدعم الاقتصاد ومساندة الشركات، بالإضافة إلى قرب انعقاد معرض «إكسبو 2020 دبي» والذي سيكون محركاً لمزيد من النمو للشركات.

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