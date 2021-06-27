اقتراح لتعريب عقود بيع العقارات في دبي

اقترح الخبير العقاري، وليد الزرعوني، ضرورة تعريب جميع عقود بيع العقارات في دبي، ما سيكون له أثر إيجابي كبير في زيادة الزخم ومواكبة الطفرة العقارية التي تشهدها الإمارة، فضلاً عن أهميته في تعزيز الأمان والثقة ببيئة الاستثمار.

وأضاف الزرعوني، الذي يشغل أيضاً رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال» للوساطة ، إنه يجب إلزام المطور إصدار العقود المبدئية أو النهائية باللغة العربية وليس فقط بالإنجليزية، وأيضاً رسائل البريد الإلكتروني التي يرسلها المطور لتنبيه المشتري بموعد الأقساط أو دفع غرامات أو موعد تسلّم الوحدة.

وتابع إن تعريب عقود البيع يعد داعماً إيجابياً للسوق بشرط أن يذكر العقد حقوق المطور تجاه المستثمر بكل وضوح وشفافية، مشيراً إلى أن بعض المستثمرين ليسوا على دراية تامة باللغة الإنجليزية، وقد يتعرضون لضياع حقوقهم لمصلحة بعض المطورين غير الملتزمين بالسوق.

واقترح أن تقوم الجهات التنظيمية بتلقي توصيات واقتراحات العاملين وتطبيقها بما يخص صوغ العقود وتعريبها، لخدمة المستثمر والمطور.

(دبي - البيان)

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