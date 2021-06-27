4 خطوات لتدشين حملة تسويق رقمي ناجحة بالإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

رصدت مجلة «انتربرينور» الأمريكية 4 خطوات يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة بالإمارات اتخاذها لإنشاء حملة تسويق رقمي ناجحة.

ونشرت المجلة المتخصصة في شؤون ريادة الأعمال في أنحاء العالم كافة تقريراً على موقعها الشبكي عن حملات التسويق الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات.

وأكدت المجلة في تقريرها أن الحاجة إلى التسويق الرقمي في الإمارات تتزايد، بحكم أن عدد سكان الدولة يُقَدر بـ9.6 ملايين نسمة، منهم نحو 9.52 ملايين نسمة يستخدمون الإنترنت.

وأفاد التقرير بأن الخطوات الأربع لإطلاق حملة تسويق رقمي ناجحة في الإمارات هي اتخاذ القرار للمفاضلة بين اللجوء إلى خبير داخلي متخصص في التسويق الرقمي، أو اللجوء إلى التعهيد من الخارج وثانياً تحديد ميزانية للتسويق الرقمي: وقَدر التقرير الميزانية التي يتعين على الشركة الصغيرة أو المتوسطة بالإمارات تحديدها للتسويق الرقمي من 2.500 إلى 12.000 دولار شهرياً، ومن 30.000 إلى 145.000 دولار سنوياً.

وتتضمن الخطوة الثالثة اختيار الأدوات الرقمية المناسبة ومنها أداة «تحسين مركبات البحث»، و«التسويق عبر وسائل الاجتماعي»، و«التسويق عبر البريد الإلكتروني»، و«تسويق المحتوى» وغيرها وأخيراً تتبع النتائج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز