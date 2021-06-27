«سي إي أو وورلد»: 4 إماراتيين ضمن الـ30 الأغنى في المنطقة

صُنف 4 إماراتيين ضمن قائمة أغنى 30 شخصاً في منطقة الشرق الأوسط، لعام 2021، التي نشرتها أمس مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية.

وجاء ماجد الفطيم في المركز الــ 14 ضمن القائمة، وبلغت قيمة ثروته الشخصية 3.7 مليارات دولار، فيما احتل عبدالله بن أحمد الغرير المركز 19، بثروة شخصية بلغت 2.8 مليار دولار.

وحلّ حسين سجواني في المرتبة 25، بثروة 2.5 مليار دولار، وجاء عبدالله الفطيم في المركز 30، بثروة قيمتها 2.2 مليار دولار.

وكانت صدارة قائمة «سي إي أو وورلد» لأثرياء المنطقة للأمير السعودي الوليد بن طلال آل سعود، وبلغت قيمة ثروته الشخصية 19.1 مليار دولار. (دبي - البيان)

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