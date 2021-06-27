صندوق النقد: «الإمارات – الهند» خامس أكبر مسار للتحويلات الخارجية عالمياً

ذكر صندوق النقد الدولي أن مسار الإمارات - الهند هو خامس أكبر مسار للتحويلات النقدية الخارجية على مستوى العالم، وذلك من واقع البيانات الواردة في ورقة عمل أصدرها الصندوق أمس عن إمكان استخدام التقنية المالية «فينتك» في التحويلات المالية.

وتضمنت ورقة العمل بيانات عن قيمة التحويلات في أعلى مسارات التحويلات النقدية على مستوى العالم حتى نهاية 2019، وهو آخر عام احتفظت فيه التحويلات الخارجية على مستوى العالم بقيمها المعتادة، قبل أن تتأثر سلباً بالتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي «كوفيد 19» في العالم مطلع 2020.

وأفادت البيانات بأن القيمة الإجمالية للتحويلات من الإمارات إلى الهند على مدار 2019 بلغت نحو 15 مليار دولار.

وكانت المسارات الثلاثة الأولى على القائمة تنطلق جميعها من الولايات المتحدة، حيث ينتهي المسار الأول في المكسيك، وينتهي المسار الثاني في دول أمريكا الوسطى مجتمعة، وينتهي المسار الثالث في الصين وكان المركز الرابع من نصيب مسار هونغ كونغ - الصين. (دبي - البيان)

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