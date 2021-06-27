«جي إف إتش» تستحوذ على منشأة لـ«فيدكس» بـ100 مليون دولار

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، استحواذها على منشأة لوجستية للتخزين والتوزيع في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤجرة بالكامل لشركة فيدكس إنك، في إطار معاملة تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار. وتأتي هذه المعاملة، في إطار توجه جي إف إتش نحو الاستثمار في قطاع العقارات اللوجستية والصناعية، حيث تركز على استحواذ الأصول اللوجستية العالية الجودة، الواقعة في مراكز توزيع رئيسة، للاستفادة من المقومات القوية التي نتجت عن الاستخدام الواسع للتجارة الإلكترونية. (دبي- البيان)

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