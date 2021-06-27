الإمارات أرض أحلام المستثمرين وحاضنة المبتكرين

المصدر: دبي - محمد عبدالرشيد

أكد رجل الأعمال ريزوان ساجان المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب التي تتخذ من المنطقة الحرة بجبل علي بدبي مقراً لها أن دولة الإمارات أرض الأحلام للمستثمرين، وحاضنة العقول للمبتكرين، وآمنة للأموال لرجال المال والأعمال، ومن ثم هي وجهة مفضلة للمستثمرين لما تقدمه من محفزات مغرية لكل المستثمرين، وما توفره من بيئة استثمارية فريدة، مع فرص مجزية في الكثير من القطاعات الحيوية.

وأكد ساجان المؤسس خروج المجموعة من أزمة «كوفيد 19» دون أن يستغني عن أي موظف لديه، لافتاً إلى أنه حافظ على رأسماله البشري على الرغم من التأثيرات السلبية للأزمة، مشيراً إلى أن كلفة فاتورة الحفاظ على كوادره التي تعمل في مجموعته تكلف ما يزيد على 100 مليون درهم.

وقال لـ«البيان»، على هامش إطلاق استراتيجية جديدة للشركة للتوسع في السوق الإماراتي: إن تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» كان كبيراً على الكثير من الشركات العالمية، لكن الأمر كان مغايراً عند الدانوب، لا سيما أنها استعدت للأزمة بخطة طوارئ، استلهمتها من وجودها في دبي، والطريقة الاستباقية التي تفكر بها حكومتها، ما جعلها تمتص آثار الأزمة بشكل سريع. وأضاف أن العمل في جميع مواقع المجموعة لم يتوقف طوال فترة الأزمة، فجميع المواقع تعمل بشكل جيد للغاية، فضلاً على أن جداول التسليم تسير في مواعيدها المجدولة مسبقاً.

وأوضح أنه عندما جاء إلى الإمارات لم يكن يملك سوى القليل من المال، ونجح في تأسيس مجموعة الدانوب عام 1993، في الكويت ولكن البداية الحقيقية لهذا الكيان كانت في الإمارات، حيث تشمل أنشطة الشركة اليوم خمسة قطاعات - البناء والعقارات والأثاث والديكور والتصميمات الداخلية وتجارة التجزئة والتصنيع وتجارة المواد الغذائية والمشروبات، ويتجاوز عدد الموظفين بالمجموعة اليوم 3600 موظف.

وأكد أن الإمارات تمتلك البنية التحتية الحديثة والمتطورة، بما تشمله من توفر شبكات الطرق والكهرباء والمطارات والموانئ إضافة إلى وجود المناطق الحرة المنتشرة في إمارات الدولة وما تقدمه من خدمات لوجستية، كما أن الأمر تعدى ذلك في الإمارات، حيث أصبحت مركزاً صحياً وطبياً عالمياً، وأزمة كوفيد شاهدة على خروج الإمارات من هذه الأزمة بأقل الخسائر مقارنة بدول عظمى أثرت فيها الجائحة بشكل قوي، فالإمارات من أوائل الدول التي قاربت على الوصول إلى تطعيم كامل لسكانها.

ولفت إلى أن البنية التحتية شريان الحياة الذي يساعد الاقتصاد على الاستدامة والنمو ويشجع على جذب رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي.

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