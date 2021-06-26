يعتبر بمثابة نادٍ إلكتروني للمستثمرين.. تطبيق SOCIOS يطلق أعماله من الإمارات

المصدر: دبي – البيان

أعلن تطبيق Socios Memberclub، منصة التواصل التي تجمع بين الأشخاص الراغبين باستثمار الوقت والمال وتوسيع خبراتهم، عن إطلاق عملياته من دولة الإمارات العربية المتحدة فاتحاً باب الاشتراك مقابل رسم شهري بواقع دولار أمريكي واحد لغاية الأول من شهر نوفمبر 2021.

ويهدف التطبيق، الذي يعني اسمه "الشركاء" باللغة الإسبانية، إلى توفير منصة تجمع بين المستثمرين والشخصيات المؤثرة ورواد الأعمال والمهنيين الراغبين بالاستثمار والتواصل مع الأشخاص ذوي الخبرات في مختلف القطاعات، ويعتبر بمثابة نادٍ إلكتروني على شبكة الإنترنت موجه خصيصاً للعاملين في مجالات الأعمال الحديثة.

وبهذه المناسبة، قال داني هيندريكوس، مؤسس التطبيق: "لقد طورنا تطبيق SOCIOS خصيصاً لأجيال اليوم من الرجال والسيدات المتحمسين الذين يركزون على الارتقاء نحو مستويات أعلى على الدوام؛ أولئك الذين يقومون ببناء وتوسيع شبكتهم أينما يكونوا ووقتما يريدون، ويعتبر التطبيق بمثابة نادٍ إلكتروني على شبكة الإنترنت لرجال الأعمال الناجحين والباحثين عن الفرص، وذلك سواء كانوا يبحثون عن مستثمرين لتمويل خطط أعمالهم أم عن شخصيات مؤثرة للترويج لعلاماتهم التجارية، وسيوفر التطبيق منصة حصرية للتواصل مع الأعضاء بناءً على الاهتمامات. وبهذه الطريقة، وبهذه الطريقة يمكن بناء علاقات مثمرة لتطوير الأعمال والربح"

ويتمتع التطبيق، الذي يجسّد مزيجاً من منصة "إنستاجرام" وشبكة "لينكد إن" وتطبيق المراسلة "سيجنال"، بحضور عالمي واسع النطاق ليتيح بذلك للأعضاء إمكانية التواصل الفوري. ولا يتعين عليهم سوى تحميل التطبيق وإنشاء حساباتهم الخاصة وتحديد اهتماماتهم لبدء هذه التجربة المميزة.

وأضاف هيندريكوس: "لا تنحصر وظيفة تطبيق SOCIOS بمشاركة التجارب الشخصية وأنماط الحياة كما هو الحال مع تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي. كما لم تطوَّر وظائف التطبيق أو تصميمه بهدف تحويل المستخدمين إلى مدمنين على استخدام هذه المنصة. وبدلاً من ذلك، نريد منهم أن يركزوا على أهدافهم وتحديد ما يبحثون عنه، ثم العثور عليه لإنجاز صفقة ما والانتقال إلى الصفقة التالية".

وتتمثل إحدى الميزات الرئيسية التي يوفرها التطبيق ببرنامج المكافآت الذي يدفع للمستخدمين الأموال مقابل استقطاب أعضاء جدد لنادي أعضاء شبكة SOCIOS. وحول هذا الموضوع، قال هيندريكوس: "لقد أطلقنا برنامج المكافآت لأننا نفضّل أن يكون الأعضاء هم من يكسب الأموال مقابل الترويج للتطبيق. لذلك، نحن نقدم المكافآت للمستخدمين مقابل توسيع شبكاتهم. ومع تطبيق SOCIOS، سوف يحصل المستخدمون على المال مقابل كل متابع جديد يضيفونه إلى شبكتهم". ويتواجد برنامج المكافآت بالفعل بشكل مدمج ضمن التطبيق، لكن لن يتم تطبيقه لغاية انتهاء الفترة التجريبية المجانية في 1 نوفمبر 2021.

وعلاوةً على ذلك، يعتبر SOCIOS مكاناً تلتقي فيه أنماط الحياة العصرية مع أنشطة الأعمال. كما يتيح التطبيق مجموعة من المزايا الحصرية للأعضاء مثل خدمات الكونسيرج والفعاليات الراقية.

واختتم هيندريكوس: "في يومنا هذا، بات التواصل مع الآخرين أسهل من أي وقت مضى بفضل التطبيقات الحديثة. وبغض النظر عن مكان تواجدكم أو الخلفية التي تتحدرون منها، يجسّد هذا التطبيق نادي الأعمال الأبرز لعام 2021 والذي يفتح أبوابه أمام جميع الأشخاص الراغبين بممارسة الأنشطة التجارية. وتتمحور التجربة الفريدة التي يوفرها هذا التطبيق حول اختيار الأشخاص المناسبين للتواصل معهم، لأننا ندرك تماماً أن شبكة المعارف تعتبر الثروة الحقيقية".

وتبدأ رسوم العضوية اعتباراً من 29.99 دولار أمريكي بعد 1 نوفمبر 2021. وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.sociosmemberclub.com.

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