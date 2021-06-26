«حرة مطار الشارقة الدولي» تؤكد تنافسيتها في استقطاب الاستثمارات العالمية

المصدر: الشارقة - البيان

أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن الإقبال الكبير من الشركات العالمية ذات الاختصاصات النوعية على الوجود في إمارة الشارقة واتخاذ حرة مطار الشارقة الدولي مقراً رئيساً لعملياتها في أسواق المنطقة يعد دليلاً واضحاً على مستوى التسهيلات الرائدة التي تقدمها المنطقة إلى جانب الخدمات الاستثنائية التي تدعم تطلعات هذه الشركات في تحقيق أهدافها الاقتصادية.

جاء ذلك تزامناً مع إعلان الشركة البلجيكية اللبنانية «بانو بوراتوس» المتخصصة في إنتاج وتصنيع المواد الأولية للمخابز ومعامل تصنيع الشوكولاته والمثلجات والتي أسست أكبر مصانعها في هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أنها تعكف مع بداية العام 2022 على زيادة إنتاجها الشهري من 300 طن إلى 600 طن و900 طن بحلول عام 2023 فيما تعتزم زيادة الإنتاج لديها من 45 إلى 150 منتجا خلال العام 2022 بما يعكس جودة التسهيلات التي توفرها الهيئة ومكانتها كبيئة مثالية للشركات الراغبة بالتوسع في أسواق المنطقة وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية عالمية بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقربها من المطارات والأسواق العالمية.

وزار سعادة سعود سالم المزروعي يرافقه وفد من الهيئة مصنع الشركة الذي تأسس في بداية العام 2020 والذي يمتد على مساحة 17250 قدما مربعا باستثمار بلغ 20 مليون درهم حيث أشاد بجودة ونوعية المنتجات التي تقدمها الشركة.

وقال إن إعلان الشركة عن مضاعفة إنتاج مصنعها بالرغم من حداثته يشكل قيمة مضافة على مستوى تنوع الاستثمارات في المنطقة إلى جانب تلبية الطلب المتنامي في أسواق الدولة والأسواق المجاورة على المنتجات والحلول المرتبطة بقطاع صناعة الأغذية مستفيدة من المزايا التي تحرص المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي على تقديمها للشركات المستثمرة بما يدعم نمو أعمالها واستثماراتها.

من جانبه أشاد ريان محسن مدير عام شركة «بانو بوراتوس» في الإمارات ببيئة الاستثمار وجودة الخدمات والتسهيلات التي توفرها الهيئة.. مؤكدا أنها هيأت كافة الأسباب لاتخاذ الشركة قرارها بتأسيس أكبر مصانعها في الشرق الأوسط انطلاقا من سمعتها العالمية وخدماتها المتطورة والتزامها بدعم المستثمرين والحفاظ على مصالحهم خاصة وأن تأسيس المصنع جاء خلال جائحة كوفيد-19.

وأكد أن استثمارات الشركة في مصنعها الجديد في إمارة الشارقة يندرج في اطار خطة متكاملة للاستعداد لمواكبة الطلب المتنامي على منتجاتها ليكون بوابة لتوسع نشاطات الشركة إلى الأسواق الغربية وذلك مع نشاطها الحالي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق.

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