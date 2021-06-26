«منتدى المستقبل للاستثمارات العربية» يطلق 5 إصدارات سنوية

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلن محمد شمس الدين، مؤسس ورئيس (منتدى المستقبل للاستثمارات العربية) «FF2020AI»، عن إطلاق المنتدى، لخمسة إصدارات من التقارير الاستثمارية على مدار العام، والتي ستمثل بوصلة للمستثمرين في الدول العربية وإسرائيل، للتوعية بالفرص الاستثمارية، والترويج لمزايا الاستثمار في كل دول المنطقة، وكذلك الترويج لجهود الحكومات والتشريعات والمقومات الاستثمارية بهدف شحذ جهود المستثمرين في دول المنطقة لتعزيز جهود التنمية المستدامة في قطاعات الطاقة المتجددة واللقاحات والرعاية الطبية، وصناعة الدواء، والابتكار والصناعات الغذائية، والقطاعات اللوجستية.

وتضم تلك التقارير تقرير (ومضة.... فرص ومناخات الازدهار)، والذي يٌعد تقريراً شهرياً يستعرض البيئة والتشريعات الاستثمارية في (22 دولة عربية + إسرائيل) بواقع دولة شهرياً برعاية هيئات الاستثمار الحكومية العربية والإسرائيلية.

كما أطلق المنتدى أيضاً تقرير (بوصلة المستثمر) كتقرير أسبوعي يصل صباح كل أحد للأعضاء، يستعرض الفرص والمشاريع الاستثمارية الواعدة في (22 دولة عربية + إسرائيل) فيما أن الإصدار الثالث هو (الحدث الاقتصادي)، كنشرة يومية تصل لأعضاء المنتدى عبر وسائط التواصل الإلكتروني في تمام الساعة 9 صباحاً... تستعرض برؤية تحليلية دلالات الأحداث الاقتصادية في العالم والدول العربية، والأخبار الفورية الصادرة من مواقع هيئات ووكالات الاستثمار العربية والإسرائيلية، فضلاً عن (التقرير الاستثماري)، كتقرير ربع سنوي يتناول تحليل المخرجات البحثية للمنظمات الاقتصادية العالمية، واستعراض للفرص والمؤشرات الاستثمارية الدولية وتوفيرها للأعضاء من المستثمرين ووكالات الاستثمار.

يذكر أن المنتدى أطلق شهر يناير الماضي (مؤشر الاستثمار العربي المستدام) «SSAI» كأول مؤشر من نوعه في العالم العربي يرصد إسهامات الحكومات والشركات الخاصة في دعم الاستثمارات المستدامة في (22 دولة عربية + إسرائيل)، فيما أن المنتدى أطلقه وأسسه الإعلامي العربي / محمد شمس الدين ناشر ورئيس تحرير مجموعة مجلة استثمارات الإماراتية، في الرابع والعشرين من ديسمبر العام 2020، وهو عام الجائحة ويهدف لتشجيع المستثمرين العرب وإسرائيل على الاستثمار في قطاعات التنمية المستدامة، ويطلق عليه أيضاً بـ«دافوس العرب»، حيث يصدر عن مجموعة مجلة استثمارات الإماراتية.

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