«سمانا جروب» تستعد لإكسبو دبي

المصدر: دبي - البيان

أكددت مجموعة شركات «سمانا»، استعدادها لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، والذي ينطلق بعد أقل من 100 يوم، حيث يجمع 192 دولة. وقال عمران فاروق الرئيس التنفيذي للمجموعة: بالنسبة لنا، فإن إكسبو يبشر بنهضة تقودها دبي، حيث تستعد مجموعتنا للاستفادة بكل إمكاناتها من فرص إكسبو الضخمة.

وأضاف: ستحصل الوحدات السكنية الخاصة بسمانا للتطوير العقاري، البالغ عددها 500 وحدة، على حصة من احتياجات القطاع العقاري للمستثمرين الدوليين القادمين إلى مدينة دبي، حيث ستوفر لهم 300 مكتب مزودة بجميع الخدمات في مراكزنا التجارية «مراكز ستار للأعمال»، بمساحات عمل مزودة بأحدث التقنيات، لرواد الأعمال الجدد والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات متعددة الجنسيات، الذين يخططون لتكون دبي مركز أعمالهم في الشرق الأوسط.

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