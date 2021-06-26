«ريبورتاج» العقارية تنظم يوماً للترويج لمبيعاتها في مصر

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم «ريبورتاج» العقارية، يوماً خاصاً للمبيعات للترويج لمشروع «مونتي نابوليوني»، الذي أطلقته الشركة مؤخراً في «مستقبل سيتي» بالقاهرة الجديدة في مصر، وسيتم تطويره، بالتعاون مع شركة الأهلي صبور، الرائدة في مجال التنمية العقارية بمصر.

ويعد مشروع «مونتي نابوليوني»، أول مشاريع «ريبورتاج» خارج الإمارات، ويقام على مساحة 465 ألف متر مربع، وسيتضمن 5500 وحدة سكنية، كما يوفر المشروع تاون هاوس مبتكر كامل التشطيب، بالإضافة إلى شقق بمساحات متميزة، بدءاً من غرفة واحدة إلى 4 غرف، بأعلى مستويات التشطيب الفاخر، وتبلغ المبيعات المتوقعة 12 مليار جنيه مصري (2.83 مليار درهم)، ويتوقع تسليم المشروع بحلول الربع الرابع من عام 2025.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في «ريبورتاج»، إن الشركة تحرص على تنظيم العديد من الفعاليات الخاصة بالمبيعات، والتي تشهد تقديم عروض متنوعة، تناسب شرائح كبيرة من العملاء، موضحاً أن إطلاق مشروع «مونتي نابوليوني» مؤخراً، والذي يعد أول مشاريع «ريبورتاج» خارج الإمارات، يعكس الوضع المالي القوي للشركة، وقدرتها على تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة بمناطق متنوعة، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك خطة طموحة للتوسع خلال السنوات المقبلة.

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