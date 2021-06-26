اقتصادية دبي تعلن الفائزين بجوائز التميز لقطاع الأعمال 28 يونيو

المصدر: دبي- البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعلن اقتصادية دبي عن الفائزين بالدورة السابعة والعشرين من جوائز التميز لقطاع الأعمال، وذلك الاثنين 28 يونيو الجاري خلال حفل افتراضي تماشياً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية لكوفيد -19.

ومن المقرر الإعلان عن 26 فائزاً من مختلف القطاعات الاقتصادية بجوائز التميز لقطاع الأعمال لدورة العام 2020، والتي تشمل بشكل أساسي جائزة دبي للجودة، وبرنامج دبي للخدمة المتميزة.

وتعتبر جوائز التميز لقطاع الأعمال أحد أبرز المكونات الرئيسية في المبادرات التي أطلقتها اقتصادية دبي حتى الآن، بهدف تعزيز الجودة والتميز كمحفز للمزيد من النمو والتطور في قطاع الأعمال، والمساهمة في تطلعات حكومة دبي لتشجيع أفضل الممارسات العالمية في الإمارة بشكل خاص، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، لتعزيز التنافسية والاستدامة.

وقد استمرت الجوائز في التوسع عاماً بعد عام، لتقدير الجهود الاستثنائية لمختلف القطاعات الاقتصادية والشركات، ودعم المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع معايير الجودة وتعزيز مبادئ إسعاد المتعاملين في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وقد شهدت دورة تقييم جوائز التميز لقطاع الأعمال 2020 إطلاق فئة جديدة ضمن برنامج دبي للخدمة المتميزة، وهي فئة قطاع الخدمات الذكية لتقييم قنوات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومراكز الاتصال والمواقع الإلكترونية لكفاءتها في ضوء دورها في التحول الرقمي للخدمات عبر إمارة دبي والإمارات العربية المتحدة.

وقالت شيخة أحمد البشري، مدير إدارة التميز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي: «تلعب جوائز التميز لقطاع الأعمال والبرامج التابعة لها دوراً رئيسياً في تعزيز ثقافة تبادل المعرفة وتنمية القدرات داخل مجتمع الأعمال وعبر الخدمات في إمارة دبي وخارجها. وساهمت الجوائز في تطوير فريق من المقيمين والشركات القادرة على استمرارية زخم التميز في المستقبل والحفاظ عليه».

وشهدت مرحلة جائحة كوفيد-19 انتقال جميع البرامج والعمليات المرتبطة بجوائز التميز لقطاع الأعمال عبر الإنترنت، ونظمت إدارة التميز لقطاع الأعمال خمس ورش عمل افتراضية للمتقدمين في دورة 2020، كما قامت بتدريب أكثر من 100 مُقيِّم في مختلف القطاعات والفئات لجوائز دبي للجودة.

كما شهدت الدورة السابعة والعشرون من جوائز التميز لقطاع الأعمال 100 مُقيِّم، بما في ذلك 40 مشاركًا جديدًا تم تدريبهم عبر الإنترنت على معايير وعمليات الجوائز. وأجرى المقيِّمون تقييمات زيارة ميدانية مختلطة جمعت بين الزيارات الفعلية والافتراضية كما هو مطلوب لجميع فئات جائزة دبي للجودة، وتم إرسال 31 تقريراً تقييمياً يحدد مجالات التحسين إلى المتقدمين في فئات جائزة دبي للجودة المختلفة.

وأضافت شيخة البشري: «تطورت جوائز التميز لقطاع الأعمال والبوابة الإلكترونية للجوائز إلى منصة تفاعلية ومرجعية للشركات الحريصة على تبني أفضل الممارسات العالمية والنمو المؤسسي بشكل مستدام. وتجاوز معدل الرضا عن فعالياتنا عبر الإنترنت 80٪ في دورة 2020 للجوائز وأظهر أكثر من 90٪ من المشاركين في برنامج دبي للخدمة المتميزة امتثالًا للإرشادات الاحترازية ضد جائحة كوفيد-19».

وأشارت شيخة البشري إلى أنه تم إرسال أكثر من 8000 تقرير عن المتسوق السري والعلامة التجارية التي تسلط الضوء على التحسينات الرئيسية إلى أعضاء برنامج دبي للخدمة المتميزة في قطاع البيع بالتجزئة في دورة 2020 للجوائز. وتم الآن توسيع برنامج المتسوق السري ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى فئة الخدمات الذكية الجديدة، تم تقديم برامج جديدة لدعم المشاركين في برنامج دبي للخدمة المتميزة لتحسين جودة خدماتهم.

وتم تنظيم دورة مدتها 20 ساعة معتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية حول كيفية التعامل مع أصحاب الهمم إلى 1500 عضو في برنامج دبي للخدمة المتميزة في دورة 2020. كما تم إطلاق «تغريدات برنامج دبي للخدمة المتميزة» كجزء من جوائز التميز لقطاع الأعمال لمشاركة المعلومات بين الأعضاء، ويتم الإعلان على نحو ربع سنوي عن أفضل ثلاث علامات تجارية في كل قطاع لتشجيع تجار التجزئة.

يعد «برنامج دبي للخدمة المتميزة» مبادرة فريدة من نوعها تهدف إلى اكتساب ثقة العملاء وجعل عملية الشراء في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة تجربة ممتعة للمشتري. ويتم تكريم المشاركين في البرنامج ضمن فئتين رئيسيتين وهما فئة أفضل المحلات التجارية، وفئة أفضل علامة تجارية.

وتحظى جائزة دبي للجودة منذ انطلاقتها الأولى عام 1994 بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ،رعاه الله، حيث كان لدعمه دور محوري في ترسيخ معايير الجودة والتميز على مستوى المؤسسات والشركات العاملة في القطاعين العام والخاص في إمارة دبي. وتعمل جائزة دبي للجودة على تشجيع وتحفيز الشركات والمؤسسات على تبني سياسة التميز وتقديم أفضل ما لديها من خدمات، وتكريم أفضل الممارسات بهدف تعزيز معايير الجودة والتميز في الأداء والعمل.

ويتم تكريم الشركات الفائزة بجائزة دبي للجودة وفق أربع فئات وهي الفئة الذهبية، وفئة جائزة دبي للجودة والفئة التقديرية وفئة جائزة دبي العالمية للجودة. وتمنح الجوائز للشركات والمؤسسات العاملة في دبي في القطاعات التي تلعب دوراً في دعم اقتصاد دبي، بما في ذلك القطاع الحكومي، التصنيع، التمويل، والمهني، السياحي، الخدمات، التجارة، البناء، التعليم، الرعاية الصحية، المناطق الحرة، النقل، الخدمات اللوجستية، الإعلام، الترفيه، العقارات، والتجزئة.

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