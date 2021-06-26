جي إف إتش تستحوذ على منشأة لوجستية لشركة فيدكس في أوهايو

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، استحواذها على منشأة لوجستية للتخزين والتوزيع في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤجرة بالكامل لشركة فيدكس إنك، في إطار معاملة تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار أمريكي.

وتأتي هذه المعاملة، في إطار توجه جي إف إتش نحو الاستثمار في قطاع العقارات اللوجستية والصناعية، حيث تركز على استحواذ الأصول اللوجستية العالية الجودة، الواقعة في مراكز توزيع رئيسة، للاستفادة من المقومات القوية التي نتجت عن الاستخدام الواسع للتجارة الإلكترونية، والتي صاحبها معدلات مبيعات مرتفعة.

هذا، وتواصل جي إف إتش توسعة منصتها اللوجستية العالمية، عقب استحواذها مؤخراً على محفظة أمازون في إسبانيا، منشأة توزيع ميشلان في شيكاغو، والمعاملة الحالية لمنشأة توزيع فيديكس، للاستفادة من كبار المستأجرين ذوي الجدارة الائتمانية، الذين يشغلون مجموعة متنوعة من المنشآت الحيوية في مواقع هامة في أمريكا الشمالية وأوروبا. بصفتها ثاني أكبر مزود لخدمة التوصيل السريع والتسليم في العالم، تستفيد فيدكس من الطلب المرتفع على التجارة الإلكترونية، من مجموعة من كبرى المؤسسات والمصادر. تنتشر التجارة الإلكترونية عبر أمريكا الشمالية على نطاق واسع، ما أوجد طلباً عالياً من كبرى الشركات اللوجستية، مثل فيدكس، لأن تتخذ مواقع مركزية واستراتيجية لتلبية الطلب.

تتمتع منشأة فيدكس بموقع فريد، بالنظر إلى قلة الخدمات المماثلة المتوفرة في المنطقة المجاورة، ما يجعلها جاذبة لكبار المستأجرين المعروفين، ويجعل منها استثماراً جذاباً لجي إف إتش. تقع المنشأة في مركز لوجستيات بارز في ولاية أوهايو، في إحدى المدن التي تعتبر من أسرع المدن نمو في البلاد، حيث توفر مدخلاً إلى أكثر من 60 % من سكان الولايات المتحدة، في يوم قيادة واحد. ونظراً لموقعها الاستراتيجي، فإنها تعتبر منشأة للمهام الصعبة لفيدكس، ولنشاطها لخدمات التوصيل الأرضي المتنامية داخل البلاد.

تعليقاً على هذه المعاملة، قال رازي المرباطي، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش المالية السعودية «يسعدنا الإعلان عن استحواذ استراتيجي آخر، لأحد الأصول العقارية المتميزة المدرة للدخل في قطاع اللوجستيات والتوزيع بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعتبر أحد مجالات القطاع العقاري العالية الأداء، والذي أثبت كونه من أكثر القطاعات نشاطاً، ضمن قطاع العقارات التجارية. لقد أدت الزيادة في التجارة العالمية والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى التطور الذي طرأ على إدارة سلاسل التوريد، إلى ارتفاع معدلات الطلب على مساحات التخزين بشكل كبير، ومن ثم زيادة النمو. في إطار استراتيجيتنا للاستثمار، فإننا نستثمر في هذا القطاع الديناميكي، ونقوم بإنشاء محفظة قوية ومتنوعة».

وقال نائل مصطفى رئيس الاستثمار المشارك – العقار في جي إف إتش «يسعدنا أننا قادرون على الاستحواذ على أصل آخر، يتمتع بمميزات جيدة، من حيث الموقع وقوة المستأجر، وطبيعة النشاط الذي يشهد طلباً عالياً. نتطلع إلى الإعلان عن عدة معاملات أخرى في القطاع خلال هذا العام، عبر أمريكا الشمالية وأوروبا، من منطلق قناعتنا وثقتنا الكبيرة في قطاع اللوجستيات على المستوى العالمي، والفرص التي يقدمها لجي إف إتش ومساهميها ومستثمريها».

من الجدير بالذكر، أن جي إف إتش، تعتبر مستثمراً عقارياً عالمياً، حيث تستثمر عبر قطاعات ذات مقومات قوية طويلة الأجل، ولديها في الوقت الحاضر أصول تحت الإدارة، بقيمة تتجاوز 12 مليار دولار أمريكي.

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