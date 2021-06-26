إنطلاق «عروض صيف الشارقة» 8 يوليو المقبل

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن موعد تنظيم «عروض صيف الشارقة»، وذلك اعتباراً من الثامن من يوليو المقبل وحتى 26 من أغسطس القادم، وسط استعدادات مراكز التسوق والمحال التجارية لإطلاق أقوى عروضها على مدار العام.

ويُقدم الحدث التسويقي والسياحي الذي تنظمه الغرفة سنوياً خلال فصل الصيف تحت مظلة مهرجان «صيف الشارقة» في موسم 2021 العديد من الفعاليات الجاذبة والتخفيضات الكبرى على مختلف المنتجات، بالإضافة إلى الجوائز القيّمة والأسعار التنافسية والأنشطة الترفيهية التي تلبي احتياجات سكان وزوار إمارة الشارقة على مدار 50 يوماً.

دور الشارقة الريادي

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن «عروض صيف الشارقة» تعتبر أحد أكثر مواسم التسوق جذباً للزوار والمتسوقين على مستوى الدولة، ومن أهم الفعاليات التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز دور الشارقة الريادي وإبراز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية، وتنشيط الحركة التجارية في الأسواق بما يخدم الاستثمار ومجالاته المتعددة ويدعم فعاليات القطاع الخاص المحلي، ويحقق الرؤية الاقتصادية لإمارة الشارقة.

ونوه العوضي إلى أن «عروض صيف الشارقة» تعد فرصة مثالية لمراكز التسوق والمتاجر للتنافس على إطلاق أفضل عروضها الترويجية التي تنعكس إيجاباً لصالح المستهلكين من خلال التمتع بالتخفيضات المتميزة والجوائز القيمة والربح الوفير، داعياً محال البيع بالتجزئة في مختلف مناطق الإمارة إلى المسارعة للتسجيل في العروض للاستفادة من نسب الإنفاق العالية التي سيشهدها هذا الموسم كما في كل عام.

حافل بالفعاليات

من جانبها أشارت هنا السويدي رئيس قسم المهرجانات والعروض في الغرفة، إلى أن موسم هذا العام من «عروض صيف الشارقة» سيكون حافلاً بالأجواء العامرة بالأنشطة الترفيهية والعروض الترويجية التي تلبي احتياجات سكان وزوار الشارقة من مختلف الفئات العمرية، حيث سيشهد العديد من العروض والجوائز في مختلف مراكز التسوق المنتشرة على مستوى الإمارة، وذلك انطلاقاً من جهود الغرفة الرامية للارتقاء بمكانة الإمارة في قطاع تنظيم المهرجانات وتعزيز أثره الإيجابي على النهوض بتجارة التجزئة في الشارقة، مشيدة بتعاون مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التابعة للغرفة ومساهمتهم الكبيرة في تنظيم موسم جديد حافل بالمفاجآت المتنوعة والمميزة والجاذبة.

وتعد «عروض صيف الشارقة» أحد أهم مواسم التسوق والترفيه التي تشهدها الشارقة على مدار العام، كونها تحفل بالعديد من الأنشطة الفريدة التي تحاكي خطى الإمارة في النهوض بقطاعات التسوق والسياحة العائلية، بما تتميز به من فعاليات متنوعة تضفي على التسوق متعة إضافية في ظل العروض والتخفيضات على أرقى العلامات التجارية وغيرها من البضائع التي تعرضها المحال التجارية المشاركة.

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