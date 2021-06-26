«سي إن بي سي»: «زاند» يشعل المنافسة بين البنوك في الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

قالت «سي إن بي سي» إن بنك «زاند» الرقمي المستقل المُنتظر إطلاقه في دبي في وقتٍ لاحق من العام الجاري، سيعمل عند تدشينه على استقطاب عملائه بأسعار إيداع تنافسية وباقة من المُنتجَات الرقمية.

ونشرت الشبكة أمس على موقعها تقريراً عن «زاند» وعن تأثيره حال تدشينه على الساحة المصرفية في الإمارات، وذلك بمناسبة جلسة نقاشية أدارتها الشبكة على هامش قمة «النظام البيئي المصرفي المفتوح» التي انعقدت الأسبوع الماضي.

وتضمن التقرير تصريحات أدلى بها المصرفي الفرنسي، أوليفيير كريسبان، الرئيس التنفيذي للبنك، حيث قال: «نعتقد أنه ثمة فرصة ضخمة. نُعلم الأصدقاء وأفراد الأسرة بشأن الخدمات المصرفية للأفراد وكذلك للمؤسسات، ومستعدون لدخول السوق في غضون الشهرين المقبلين».

وأكد كريسبان أن الاهتمام بالغ القوة في دبي بالبنك الجديد قبل موعد تدشينه الرسمي، والذي لا يزال مرهوناً بالمتطلبات الإدارية النهائية وكذلك متطلبات الترخيص.

وأفاد كريسبان بأن «زاند» سيعرض سعر فائدة يبلغ «نحو 2%» على الودائع، في ظل سعيه إلى استقطاب المستخدمين والمنافسة في السوق المصرفية الإماراتية التي تتسم بتنافسيتها الشديدة، خاصةً بعد أن عززت جائحة «كوفيد 19» التوجه في الإمارات، وفي دول الخليج العربي بصفة عامة، صوب الخدمات المصرفية الرقمية.

وقال كريسبان: «سنركز أيضاً على الجانب المؤسسي، حيث سنعمل بصفة رئيسية على تمويل سلاسل التوريد والإمداد».

وكان محمد العبار، مؤسس شركة «إعمار العقارية»، قد أعلن في الـ12 من أبريل الماضي أنه من المقرر أن يجري تدشين «زاند» قريباً في الإمارات، ليكون أول بنك رقمي في العالم يهدف لتقديم خدمات مصرفية رقمية متكاملة للشركات والمؤسسات إلى جانب الأفراد.

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