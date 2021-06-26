مركز الرحمانية بالشارقة يستقبل 110 آلاف زائر في شهرين

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

ارتفع عدد زوار مركز الرحمانية خلال أول شهرين من الافتتاح ليصل إلى 110 آلاف زائر، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد أكثر من 400 ألف زائر مع نهاية العام الجاري، بحسب عبد الله الحريمل، المدير التنفيذي لقطاع الشركات الجديدة في تعاونية الشارقة.

وأكد الحريمل في تصريحات لـ «البيان»، أن الإقبال على المركز خلال الفترة الأولى من الافتتاح فاق التوقعات على الرغم من الظروف التي فرضتها الظروف الاستثنائية بسبب «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن متوسط أعداد الزوار اليومية يرتفع بنسبة تصل إلى 42% خلال فترات الأعياد والإجازات.

وأضاف: نجح المركز خلال فترة قصيرة من الافتتاح في جذب أكثر من 19 علامة تجارية جديدة تشمل محلات تجزئة، والمطاعم والمقاهي، والمصارف، عيادة طبية متكاملة، والصيدليات، ليصبح وجهة شاملة تقدم خدمات متكاملة لسكان المنطقة، والذي سُيساهم في تعزيز الخدمات التي تقدم لزوار المركز.

وأوضح أن المركز يركز على تقديم تجربة تسوق مميّزة وسهلة للزوار من خلال شراكاته القوية مع كبرى العلامات التجارية المحلية والعالمية، وسيواصل العمل على افتتاح المزيد من المتاجر بهدف توفير إضافة نوعية لزوار المركز الذي نجح بتعزيز مكانته كوجهة رائدة في الشارقة، تقدم خدمات متميزة تثري تجربة التسوق والترفيه، وتؤكد على التزامنا بتقديم مزيج مثالي من العلامات التجارية التي تحمل أحدث المفاهيم العصرية.

وقال إن قائمة العلامات التجارية التي تتواجد في مركز الرحمانية تشمل كلاً من «فابي لاند»، و«مادو»، و«باسكن روبنز»، و«تيفاني للزهور»، و«الرفاعي»، وصالون «ذا لوفت فيفث أفينيو»، و«بيبي شوب»، و«لا سينزا»، و«الجابر للبصريات»، ومقهى «دانكن»، و«لوفيسا»، وصيدلية «ابن سينا»، و«أحمد المغربي»، و«عطور كارمن»، و«ماكدونالدز»، و«دومينوز بيتزا»، و«جوهرة» للمجوهرات، ومصرف الشارقة الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

ويعتبر مركز الرحمانية، وجهة تسوق مجتمعية متكاملة تمتد على مساحة تزيد على 60000 متر مربع، في منطقة الرحمانية بالشارقة، وتم تصميمه وفق أعلى المعايير البيئية المعتمدة العالمية، حيث يحتل موقعاً استراتيجياً حيوياً، ويمكن الوصول إليه بسهولة ويسر من خلال شبكة الطرق الكثيرة والحديثة في الشارقة، كما أنه يبعد 10 دقائق عن مطار الشارقة، ويضم نحو 1000 موقف للسيارات تتضمن مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة، والحوامل، والسيارات الكهربائية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز