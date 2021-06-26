افتتاح أسواق «إف آند دي» بمركزي الفجيرة ودبا للمعارض

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أعلن سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، عن افتتاح أسواق «أف آند دي»، التي تنظمها الغرفة بمركز الفجيرة للمعارض ومركز معارض دبا الفجيرة، وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة بسبب جائحة «كورونا».



وأوضح الهنداسي أن أسواق «إف آند دي» تأتي بحلة جديدة لتعزيز توجه الغرفة لدعم برامج المركز وتحقيق التطلعات نحو تنظيم فعاليات تجارية عامة ومتخصصة ما يسهم في تنشيط وإثراء حركة التجارة والسياحة والخدمات في الفجيرة.



ولفت إلى أن هناك مشاركات عدة من الشركات والمؤسسات التجارية التي تتضمن منتجات متنوعة من ملابس الرجال والنساء والأطفال والإكسسوارات والعطور ومستلزمات عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى الحقائب والأحذية وسلع متنوعة أخرى.

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