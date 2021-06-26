متاجر «لولو» تطلق عروض «هيا نتواصل» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

دشنت متاجر «لولو» عروضها الشهيرة «هيا نتواصل» والذي يسلط الضوء على صفقات الهواتف والإكسسوارات، وقد تم الافتتاح رسمياً بواسطة أشرف علي موسليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة «لولو» العالمية وبحضور عدد من كبار الشخصيات والمدعوين في لولو هايبر ماركت الخالدية مول أبوظبي.



تسري العروض حتى 3 يوليو في جميع متاجر لولو داخل الإمارات ويمكن للمتسوقين عبر الإنترنت الاستفادة من العروض الاستثنائية عبر منصات لولو الرقمية. وقد استفادت لولو هايبر ماركت من انتشارها الواسع في السوق لتقديم أفضل الصفقات عبر خصومات تصل إلى 50% على الهواتف الذكية والإكسسوارات مع توفر أحدث الموديلات وخيارات العروض الحصرية على تشكيلات كبيرة من المنتجات.



وقال أشرف علي موسليام: لم يكن عالم الاتصال أكثر أهمية من أي وقت مضى مثل اليوم وتغيرت التكنولوجيا مثل سرعة الضوء. ولذلك ستجدون عبر عروض «هيا نتواصل» أفضل وأحدث المنتجات الحديثة والتقنيات في عالم الهواتف الذكية للعملاء الكرام والتي تساهم في سهولة الاتصال والتواصل.

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