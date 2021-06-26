«إيميكول» تطلق خدمة «إيميڤالڤ» لإدارة الإجراءات عن بعد

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «إيميكول»، المتخصصة في خدمات تبريد المناطق والمملوكة بالكامل لشركة «دبي للاستثمار»، المرحلة الأولى من خدمة «إيميڤالڤ»، والتي تتيح إدارة مختلف الإجراءات عن بعد، وتسهل تشغيل وإيقاف خدمات التبريد من خلال برمجيات مركزية آلية التشغيل.



وبدأت «إيميكول» شراكة لإنشاء نظام «إيميڤالڤ» مع شركة «إيه آي يو تي» الأوروبية في بولندا، إحدى أكبر شركات تزويد حلول إدماج الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة، وحلول تحويل عمليات الإنتاج نحو التشغيل الآلي، واستخدام الروبوتات، وتكنولوجيا المعلومات، وإنترنت الأشياء الصناعي. وتعزز هذه الخطوة من مكانة «إيميكول» بين أفضل شركات تبريد المناطق الإقليمية استثماراً لتكنولوجيا الصمّامات الذكية وأدوات القياس الذكية، والتي تضمن أعلى مستويات رضا وراحة العملاء.



وقال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيميكول»: سيستطيع عملاؤنا مع خدمة «إيميڤالڤ» التحكم بمختلف جوانب خدمات تبريد المناطق، ما يسهّل الانتقال السريع للمستأجرين، وينفي الحاجة لزيارة مقرات الشركة. وقد وسّعنا خدماتنا إلى شركتنا الشقيقة «أكواكول ميترينغ» لضمان التطبيق الموحد للخدمات. ويقلل التحول الرقمي الجديد، والذي يتيح تشغيل وإيقاف الخدمات بشكل رقمي، من الزمن اللازم لتسجيل وإلغاء الحسابات، ويزيد من رضا العملاء ويحسّن تجربتهم، ويساهم في رؤية «إيميكول» بأن تكون مزوّداً عالمياً لخدمات تبريد المناطق الموثوقة وشديدة الكفاء.



من جهته، قال أرتور غابريس، مدير قسم إنترنت الأشياء والمدن الذكية في «إيه آي يو تي»: نحن سعداء بتزويد المدن الذكية بحلول التشغيل الآلي اللازمة، واعتماد نظامنا مع «إيميكول» في دبي مثال مهم على عملنا، كما هي حال مختلف مشاريعنا الأخرى حول العالم. من المتوقع اليوم تزايد الاعتماد على التشغيل الآلي لمختلف العمليات في شبكات تزويد الخدمات العامة، الأمر الذي ينتظره كل من الشركات والسكان، ويتضمن هذا الأمر قطاع المياه، شديد الأهمية على مستوى العالم. ويساعد توظيف تكنولوجيا إنترنت الأشياء على إدارة المنشآت بشكل فوري، ويقلل من هدر الطاقة من أجل الحفاظ على البيئة، ومن الفوائد الأخرى لتطبيق حلول إنترنت الأشياء الذكية إمكانية إجراء التسويات إلكترونياً، وتخفيض أجور الخدمات.



ويسعى أسلوب «إيميكول» الاستراتيجي إلى ترقية عمليات الدفع لعملائها إلى أساليب رقمية، وذلك ضمن أولويات الشركة الأكبر لعام 2021، والتي تتضمن كذلك توفير الخدمات والدفعات بسهولة، وبدون الحاجة للحضور الشخصي في فروع الشركة. وتم تثبيت خدمة «إيميڤالڤ» بنجاح في حوالي 15% من مشاريع «إيميكول» و«أكواكول»، وتخطط الشركة لإضافتها إلى كافة مشاريعها الحالية والمستقبلية، بهدف الوصول إلى تشغيل آلي بنسبة 100%.

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