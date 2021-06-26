«موانئ دبي» تدعم 20 ألف بحّار

المصدر: دبي - البيان

احتفلت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، بيوم البحَّارة العالمي، الذي يوافق 25 يونيو من كل عام، مؤكدة مواصلة دعمها لمجتمع البحّارة من خلال «مركز جبل علي الدولي للبحَّارة»، في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، الذي يُشكل منطقة استراحة لطواقم السفن التي ترسو في ميناء جبل علي، وفي الموانئ الأخرى في الإمارات، ومنذ إعادة افتتاحه عام 2016، قدم المركز الدعم إلى 20 ألف بحّار عبر العديد من المبادرات.

وفي إطار مبادراتها في مجال الاستدامة، تنظم موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، عدداً من الأنشطة المتنوعة تتضمن فحوصات طبية (تشمل العلامات الحيوية، والعيون، والأسنان، وغيرها) وتوزيع وجبات طعام، وعلب هدايا. إضافة إلى ذلك، ستنظم جلسات توعية حول أهمية حماية البحار والمحيطات.

وساعد قرب «مركز جبل علي الدولي للبحَّارة» من ميناء جبل علي، الذي يعد رابطاً تجارياً رئيساً بين الأسواق في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، في زيادة عدد البحّارة الذين يرتادونه يومياً، حيث يلعب دوراً حيوياً في تعزيز اقتصاد الإمارات، حيث إنه البوابة الرئيسة لأكثر من 80 رحلة شحن أسبوعية، مع شبكة تمتد في 150 ميناءً حول العالم.

ويوفر المركز العديد من الأنشطة والخدمات والمرافق بما في ذلك مطعم، ومتجر للسوق الحرة، ومكتبة، وخدمة الواي فاي المجانية، وخدمة البريد الإلكتروني، وألعاب مفتوحة ومغطاة. إضافة إلى ذلك، يوفر المركز وسائل تنقل مجانية، من وإلى السفن، لجميع أفراد الطاقم والقبطان، كما يتم تنظيم احتفالات خاصة في عدد من المناسبات سنوياً. ولضمان الصحة البدنية والنفسية والجسدية للبحارة، يوفر المركز خدمات الفحوصات الطبية والاستشارات النفسية.

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