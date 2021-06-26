مكاسب «العقار» تقلص تراجع الأسهم في أسبوع

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم في تداولات الأسبوع الماضي مدفوعة بعمليات بيع وضغوط جني أرباح، في وقت نجحت أسهم العقار في تحقيق مكاسب مخالفة الاتجاه العام وسط حالة من الترقب سيطرت على معنويات المستثمرين انتظاراً لمحفزات جديدة، لا سيما مع قرب انطلاق ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها للنصف الأول من العام الجاري.



وانخفض سوق دبي 0.2% إلى 2857 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار والتأمين والنقل والصناعة والسلع والاتصالات والخدمات، ونزل سوق أبوظبي بنحو 1.07% عند 6576 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والتأمين والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.



ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، ضخ المستثمرون الأجانب والمؤسسات 135.2 مليون درهم كمحصلة شراء في سوق دبي موزعة بواقع 97.5 مليون درهم للمؤسسات و37.7 مليون درهم للأجانب.



واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 6.9 مليارات درهم منها 5.9 مليارات في أبوظبي و1.02 مليار في دبي، وجرى التداول على 1.5 مليار سهم، موزعة بواقع 898.6 مليون سهم في أبوظبي و647.7 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 28.9 ألف صفقة.



وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»: يبدو أن هناك هدوءاً وبعض التباين في الأسواق الإماراتية، وسط ترقب لمحفزات جديدة خصوصاً نتائج الشركات في النصف الأول من العام الجاري.



وأضاف دياب لـ «البيان»: لا تزال الجهود مستمرة للسيطرة على تداعيات الجائحة بفضل الإدارة القوية للحكومة ونجاحها في التعاطي مع الأزمة من خلال برامج تحفيز ومساعدات تم توفيرها للقطاعات لدعم التوازن الاقتصادي.



وأوضح أن أنظار المستثمرين ستتجه في الفترة القادمة إلى نتائج أعمال الشركات والبنوك المدرجة عن الربع الثاني من العام الحالي، حيث من المتوقع أن تستمر وتيرة التعافي، موضحاً أن ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين سيكون له الأثر الإيجابي على الأسواق الإماراتية خصوصاً، وأسواق المنطقة عموماً.







سوق دبي



ودعم تماسك سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.95% مع نمو «إعمار العقارية» 2.92% و«إعمار مولز» 2.47% و«الاتحاد العقارية» 0.37%، فيما استقر «داماك» وانخفض «ديار» 0.34% و«إعمار للتطوير» 1%. بينما تراجع قطاع البنوك 1.29% مع نزول «دبي الإسلامي» 1.4% و«الإمارات دبي الوطني» 1.4%.



وهبط قطاع الاستثمار 1.27% مدفوعاً بتراجع «دبي للاستثمار» 1.15% و«سوق دبي المالي» 1.7% و«شعاع كابيتال» 1.14%، وتراجع قطاع النقل 0.55% مع انخفاض «العربية للطيران» 2.87% و«الخليج للملاحة» 3.2% فيما صعد «أرامكس» 1.5%.



وتصدر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً 355 مليون درهم، تلاه «جي إف إتش» 148 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 105.7 ملايين درهم. وحقق «تكافل الإمارات» أكبر ارتفاع بنسبة 16%، ثم «جي إف إتش» 9.8%، تلاه «السلام البحرين» 4.5%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 13.23%، تلاه «الرمز كوربوريشن» 9.9%، ثم «دبي للمرطبات» 5.26%.



وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 136.5 مليون درهم، منها 98.7 مليوناً للخليجيين و37.7 مليوناً للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 136.5 مليون درهم، موزعة بواقع 7.13 ملايين للعرب و129.35 مليوناً للمواطنين.







سوق أبوظبي



وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 1.82% مع هبوط «أبوظبي الأول» 1.81% و«أبوظبي التجاري» 2.75%، وتراجع قطاع الطاقة 2.16% على وقع انخفاض «أدنوك للتوزيع» 3.64% و«طاقة» 1.42% فيما صعد «دانة غاز» 0.86%.



وزاد قطاع العقار 0.13% مع صعود «الدار» 0.26% فيما نزل «رأس الخيمة العقارية» 2.16%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.09% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها، واستقر قطاع الاستثمار مع صعود «العالمية القابضة» 0.05% و«إشراق» 1.48% فيما انخفض «الواحة كابيتال» 1.41%.



تزعم «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 1.7 مليار درهم، تلاه «العالمية القابضة» 1.7 مليار درهم، ثم «الدار» 1.8 مليار درهم. وحقق «الفجيرة لصناعات البناء» أكبر ارتفاع بنسبة 14.5%، ثم «مخازن زي» 7.78%، تلاه «بنك الشارقة» 7.54%، فيما كان «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» الأكثر انخفاضاً بنسبة 13.3%، ثم «أبوظبي الوطنية للتأمين» 6.92%، تلاه «بنك أم القيوين الوطني» 5.76%.



ومال المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 11.7 مليون درهم، منها 8.7 ملايين للعرب و3 ملايين للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 11.7 مليون درهم، موزعة بواقع 4.4 ملايين للخليجيين و7.3 ملايين للأجانب.



وتباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 97.5 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 109.3 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي بصافي استثمار 97.5 مليون درهم، ونحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 109.3 ملايين درهم.

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