5 أسهم تستأثر بـ 81 % من سيولة الأسواق

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسات الأسبوع، أمس، إثر تعرضها لعمليات بيع وضغوط جني أرباح، استهدفت أسهم «العقار» و«البنوك» و«الاستثمار». في وقتٍ قاربت السيولة السوقية من ملامسة المليار ونصف المليار درهم، مع تركزها بشكلٍ رئيس على 5 أسهم استحوذت على 81% منها.

وتراجع سوق دبي 0.38% (10.8 نقاط)، ليقفل عند 2857.07 نقطة؛ بضغط تراجع أسهم «البنوك» و«العقار» و«الاستثمار» و«النقل»، وانخفض سوق أبوظبي 1.01% (66.92 نقطة) ليغلق عند 6576.05 نقطة؛ مع هبوط أسهم «البنوك» و«الاستثمار» و«العقارات» و«الطاقة».

واستقطبت الأسهم سيولة 1.48 مليار درهم، موزعة بواقع 1.28 مليار في «أبوظبي» و203.9 ملايين في «دبي»، وجرى التداول على 286.1 مليون سهم، منها 189.2 مليوناً في «أبوظبي» و96.8 مليوناً في «دبي»، عبر تنفيذ 5880 صفقة. وجذبت أسهم «أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» و«إعمار العقارية» و«الدار» و«أبوظبي التجاري» نحو 1.21 مليار درهم من السيولة (81.3%).

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض «البنوك» 0.36% مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.41%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.36%، ونزل «العقار» 0.42%، مدفوعاً بهبوط «داماك» 1.54%، و«ديار» 1.01%، و«إعمار مولز» 0.96%، و«الاتحاد العقارية» 0.73%، و«إعمار للتطوير» 0.52%، فيما استقر «إعمار العقارية» دون تغيير عند أعلى مستوياته منذ منتصف يناير 2020.

ونزل «الاستثمار» 0.46% مع هبوط «دبي المالي» 1.68%، و«شعاع» 1.93%، بينما استقر «دبي للاستثمار»، وتراجع «النقل» 0.34%، بعد انخفاض «العربية للطيران» 0.73%، و«الخليج للملاحة» 0.66%، فيما استقر «أرامكس» دون تغيير.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 89 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 27.9 مليوناً، ثم «الإمارات دبي الوطني» 14.6 مليوناً. وحقق «السلام» أكبر ارتفاع 2.37%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً 9.82%.

واتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 55.6 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض «البنوك» 1.86%، مع هبوط «أبوظبي الأول» 2.05%، و«أبوظبي التجاري» 1.61%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.84%، ونزل «العقار» مدفوعاً بهبوط «الدار» 0.52%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.4%، وتراجع «الطاقة» 0.8% بنزول «طاقة» 0.71%، و«أدنوك للتوزيع» 1.4%، بينما ارتفع «دانة غاز» 0.49%.

كما انخفض «الاستثمار» 0.81%، لتراجع «الواحة كابيتال» 0.71%، و«إشراق» 0.29%، و«العالمية القابضة» 329.08 مليوناً. وصعد «الاتصالات» 0.45%، بدفع سهم «اتصالات» الذي ارتفع بالنسبة ذاتها.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط، مستقطباً 394.9 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 329.08 مليوناً، ثم «الدار العقارية» 267.9 مليوناً. وحقق «أم القيوين الوطني» أكبر نسبة صعود 2.86%، فيما كان «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» الأكثر انخفاضاً 9.72%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 31.6 مليوناً، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

تباين مؤسساتي

وتباين أداء الاستثمار المؤسساتي، حيث اتجهت نحو الشراء في «دبي» بصافي استثمار 45.3 مليون درهم، ونحو التسييل في «أبوظبي»، بصافي استثمار 71.26 مليوناً، فيما اتجه الأفراد نحو التسييل في «دبي» بصافي استثمار 45.3 مليوناً، ونحو الشراء في «أبوظبي» بصافي استثمار 71.26 مليوناً.

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