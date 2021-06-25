- أعلنت «بي إتش مباشر» للخدمات المالية، انتهاء فترة التعاقد باتفاقية، مزوّد السيولة لـ«الخليج للملاحة»، بتاريخ 16 يونيو الجاري.

- أكدت «الوطنية الدولية» القابضة، أنه لا توجد أي تطورات حدثت أخيراً، من شأنها التأثير على سعر سهم الشركة، أو حجم التداول بالشكل الذي ترتب عليه هذا النشاط غير الاعتيادي في التداول.

- ناقشت «السلام» القابضة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كالتالي: نواف الحمادي، رئيساً للمجلس، وخالد الشمالي، نائباً للرئيس والرئيس التنفيذي، وكل من، محمد العازمي، ونادية الحسن، وأحلام الحريري، أعضاءً بالمجلس.

- أعلن «بنك الشارقة» الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات المركزي، على زيادة رأس المال بمقدار 100 مليون درهم، ليصبح 2.2 مليار درهم، وذلك بتحويل 100 مليون درهم من الاحتياطي العام إلى رأس المال المدفوع، وإصدار أسهم منحة بواقع 4.76% للمساهمين المستحقين.

- أعلنت «سواعد القابضة» تعيين مبارك محمد مطهر، رئيساً تنفيذياً للعمليات.

- صادقت عمومية «واحة الزاوية» على تعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة، بما يتوافق مع قانون الشركات، والموافقة على تعديل اسم الشركة، وانتخاب مجلس إدارة جديد.

- دعت «ميثاق» للتأمين التكافلي مساهميها للاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة عن طريق زيادة رأس مال الشركة، من 150 مليون درهم إلى مبلغ يصل ولا يتجاوز 400 مليون، عن طريق إصدار حقوق اكتتاب في مبلغ يصل إلى ولا يتجاوز 250 مليوناً، عبر إصدار ما يصل إلى 250 مليون سهم جديد بقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم.

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