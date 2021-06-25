«فينتك هايف» ضمن قائمة «جلوبال فاينانس» لأفضل مختبر ابتكار مالي عالمياً

المصدر: دبي - البيان

انضم برنامج «فينتك هايف»، التابع لمركز دبي المالي العالمي، أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إلى قائمة «أفضل مختبر للابتكار المالي في العالم»، الصادرة عن مجلة «جلوبال فاينانس» لعام 2021.

وتهدف القائمة السنوية، التي تحتفي بنسختها الرابعة هذا العام، إلى تسليط الضوء على أبرز اللاعبين، والتوجهات الصاعدة في مجال الابتكار، ضمن قطاع التكنولوجيا المالية، وتعد واحدة من أبرز المرجعيات الموثوقة في القطاع. وتستند القائمة إلى تقييماتها للمختبرات التي تديرها البنوك والهيئات الحكومية، وروّاد رأس المال المغامر، والمنظمات غير الحكومية، والجامعات في أنحاء العالم.

وقالت رجاء المزروعي نائب الرئيس التنفيذي لـ «فينتك هايف»، في مركز دبي المالي العالمي: «نفخر بحصول «فينتك هايف»، التابع لمركز دبي المالي العالمي، على هذا التقدير المرموق من مجلة «جلوبال فاينانس»، نظير جهوده المتواصلة لتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، وإدراجه على قائمة «أفضل مختبر للابتكار المالي في العالم» لعام 2021. ويأتي هذا التكريم، تأكيداً على التزامنا الراسخ بتوفير منصة تجمع بين أفضل الشركاء وألمع العقول، وأحدث التقنيات تحت سقف واحد، في سبيل دفع عجلة الثورة الرقمية، ليس فقط في دبي، بل وفي المنطقة بكاملها».

وأضافت: «نتطلع قدماً للارتقاء بمكانة «فينتك هايف» إلى المستوى التالي. وقد وضعنا قائمة كاملة من المبادرات الرامية إلى استقطاب المزيد من اللاعبين عالميي المستوى في القطاع المالي، ونحن على ثقة بأن تصنيفنا ضمن أفضل مختبرات الابتكار في العالم، سيسهم في دعم جهودنا لبناء مستقبل القطاع المالي».

ونجح «فينتك هايف» في جمع تمويلات قدرها 300 مليون دولار، ووفر مئات الوظائف، وقدم دعمه لأكثر من 100 شركة ناشئة في مختلف أنحاء المنطقة.

ويعمل «فينتك هايف»، في إطار التزام راسخ تجاه دعم الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التأمين، والتكنولوجيا التنظيمية، والتكنولوجيا المالية الإسلامية، ويسعى إلى اغتنام الفرص الجديدة وغير المسبوقة، لتحقيق النمو متعدد الجوانب.

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