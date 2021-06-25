«مبادلة» تبيع 4.5 % في «أويل سيرش» مقابل 275 مليون دولار

المصدر: لندن - رويترز

قالت شركة أويل سيرش المنتجة للنفط والغاز في إفصاح أمس إن صندوق مبادلة الاستثماري التابع لحكومة أبوظبي باع نحو 4.5 % من الشركة مقابل 362.8 مليون دولار أسترالي (274.82 مليون دولار أمريكي).

وأظهر الإفصاح أن مبادلة، التي تستثمر في أويل سيرش منذ عام 2008، باعت 94 مليون سهم يوم الثلاثاء الماضي وخفضت حصتها إلى 4.94 % دون حد 5 % المطلوب لتكون مساهماً رئيسياً في أستراليا.

وامتنعت مبادلة، التي اشترت في البداية حصة 17.6 % في عام 2008، عن المشاركة في زيادة رأسمال بقيمة 1.16 مليار دولار أسترالي التي نفذتها أويل سيرش في أبريل 2020.

وقالت أويل سيرش في بيان منفصل في وقت سابق أمس إن ممثل الصندوق الحكومي بخيت الكثيري استقال أيضاً من مجلس إدارتها.

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