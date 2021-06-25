«بنك الشارقة» يكافئ المساهمين بـ 100 مليون درهم

المصدر: الشارقة - البيان

علن «بنك الشارقة»، أمس، عن حصوله على الموافقات التنظيمية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، لإصدار أسهم منحة بقيمة 100 مليون درهم (4,76 %).

ويعتبر الحصول على جميع الموافقات المطلوبة، بمثابة إقرار واضح، من جانب المساهمين والجهات التنظيمية، على حدٍ سواء، للأرباح الأساسية، والأداء التشغيلي القويين اللذين حققهما البنك. وحقق البنك نتائج قوية للسنة المالية 2020، حيث أعلن مؤخراً عن أرباح للسنة المالية 2020 (قبل التعديلات الاستثنائية)، بقيمة 176 مليون درهم، رغم الظروف الصعبة التي شهدتها السوق، بما في ذلك جائحة «كوفيد» العالمية، والتضخم المفرط الذي أثّر في فرعه اللبناني. وسجل البنك أداءً تشغيلياً استثنائياً في الإمارات، حيث بلغ صافي أرباحه 309 ملايين درهم. علاوة على ذلك، ارتفع صافي حقوق المساهمين إلى 3,165 مليارات درهم في السنة المالية 2020، كما يعتبر إصدار الأسهم المنحة، دليلاً إضافياً، يؤكد تركيز البنك على خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين.

وعقب إصدار الأسهم المنحة، سيبلغ إجمالي رأسمال البنك 2,2 مليار درهم. وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك: «اقترحنا إصدار أسهم منحة بقيمة 100 مليون درهم، تقديراً لقوة أعمالنا وربحيتنا الأساسية، حتى في ظل التحديات غير المسبوقة التي شهدناها مؤخراً. لذا، يسعدنا الحصول على موافقة المصرف المركزي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بالإضافة إلى مساهمينا، فهذا يتيح لنا المضي قدماً في مبادرتنا، ومكافأة مستثمرينا الأوفياء.

وعلى الصعيد المستقبلي، سنواصل التركيز على تحقيق التميز التشغيلي، بالاعتماد على منتجاتنا وخدماتنا الرائدة في السوق، بغية تعزيز ربحيتنا، وبالتالي، الاستمرار في خلق القيمة لمساهمينا الكرام». وبعد أن تم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة، سيتم دفع قيمة الأسهم المنحة للمساهمين المستحقين، بتاريخ إغلاق السجل في 13 يونيو 2021.

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