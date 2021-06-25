مطار دبي يتأهب لموجة جديدة من النشاط

المصدر: دبي - البيان

استقبل مطار دبي الدولي في المبنى - 1 وكونكورس D بعد توقف مدة 15 شهراً، أول المسافرين صباح أمس بوصول رحلة طيران ناس XY201 قادمة من العاصمة السعودية الرياض ليعاود المطار العمل في منشآته كافة لمواكبة النمو التدريجي في حركة السفر والركاب والانتعاش المتوقع في الأسابيع والأشهر المقبلة نتيجة فتح المزيد من الوجهات أمام الناقلات الوطنية فضلاً عن انتعاش الحركة مع قرب انطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي» إذ تحتضن الإمارات العالم وترحب بملايين الزوار في نسخة استثنائية من الحدث العالمي تعقد أول مرة في دولة في منطقة الشرق الأوسط.

وتم افتتاح كونكورس D، المرتبط بالمبنى رقم 1 بوساطة قطار المطار، في فبراير 2016 محطةً رئيسةً لما يزيد على 65 شركة طيران دولية في مطار دبي الدولي.

وستشهد إعادة افتتاح المبنى 1 العودة التدريجية لشركات الطيران في الأيام القليلة المقبلة من المبنى 2 والمبنى 3، إذ يستعد قطاع الطيران لزيادة متوقعة في حركة المسافرين في العطلة الصيفية وما بعدها، ويوفر المبنى 1 خدمات على مستوى عالمي لطاقة استيعابية سنوية تبلغ 18 مليون مسافر.

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