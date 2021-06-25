إدراج «ألفا ظبي القابضة» في سوق أبوظبي برأسمال مدفوع 10 مليارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC)، اعتزامها المضي قدماً في طرح عام أولي، وإدراج أسهمها العادية في سوق أبوظبي للأوراق المالية («ADX»)، الأحد المقبل.

ومن المتوقع أن يشمل الطرح، بيع الأسهم الحالية للأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات، كجزء من تجارة التجزئة داخل الدولة، وللمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين، كجزء من عرض المستثمر المؤهل.

وتأسست ألفا ظبي عام 2013، وتعمل في 5 قطاعات رئيسة: الصناعات والرعاية الصحية الميدانية والتقنية، والاستثمارات مع الشركاء والبناء والضيافة، وتشمل محفظة استثمارات الشركة، المحلية والدولية، 25 شركة تابعة، و40.000 موظف يعملون في مجالات مختلفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الطاقة والاستشارات الهندسية والتشغيل وخدمات الصيانة وتشغيل الأعمال التجارية والخدمية والعقارية والمقاولات والتعدين والاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى أعمال الجرف والبناء البحري، وإدارة الغابات وتنسيق الحدائق، وأعلاف الحيوانات، والسياحة، فضلاً عن إدارة الرعاية الصحية في الموقع، والرقمية وحلول الصحة المهنية، والتقييم الصحي.

وتستهدف الاستراتيجية طويلة المدى، أن تكون شركة قابضة متنوعة، تسعى من خلالها إلى النمو، من خلال الاستحواذ على أعمال في قطاعي الصناعة والضيافة، بالإضافة إلى شراكات أخرى. وقامت الشركة بتغيير اسمها مؤخراً، لتعكس التحول في الاستراتيجية.

وفي مارس 2021، استحوذت الشركة على 12.1 ٪ من أسهم الدار العقارية، وهو ما يعكس توجهها الاستراتيجي الجديد، ويؤكد مكانتها القوية في سوق العقارات الإماراتي. وفي يونيو 2021، استحوذت الشركة على أصول من شركة «موربان» المملوكة للقطاع الخاص، بقيمة 2.5 مليار درهم، وشملت الفنادق والمنتجعات، مثل سانت ريجيس في السعديات، وشيفال بلان رانديلي في جزر المالديف، بالإضافة إلى الاتحاد العالمية للضيافة، وهي شركة لإدارة المرافق، ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 10 مليارات درهم.

وقال محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة ألفا ظبي القابضة: «اتخذنا هذه الخطوة، لتصبح الشركة مساهمة عامة، بطريقة يكون لها انعكاس إيجابي على خطة النمو لدينا كشركة عامة، حيث سيكون لها هيكل رأسمالي أقوى للاستثمار في قطاعات إضافية، والتوسع تجارياً، وتسريع النمو على الصعيدين العضوي، ومن خلال عمليات الاستحواذ».

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: «استثمرنا في ألفا ظبي في أوائل عام 2021، واستخدمنا خبرتنا في القطاع، لإعادة تنظيم ودمج وتحويل ألفا ظبي إلى شركة قابضة رائدة في الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على البناء والضيافة.

فلقد حققنا نمواً سريعاً، ويتجلى ذلك في القفزة بنسبة 30 ٪ في إيرادات الربع الأول، كما أن الحصول على قائمة في سوق مالية رئيسة، يعزز منصتها القوية بالفعل وسمعتها. يسعدنا أن ندعم فريق إدارتها، لتسليم الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية».

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