«كاتاليست بارتنرز» نحو جمع مليار دولار بدعم «مبادلة»

المصدر: دبي - رويترز

قال الرئيس التنفيذي لصندوق «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»، المدعوم من «مبادلة»، إن الصندوق مستعد لجمع المزيد من رأس المال بعد استثمار نحو مليار دولار في الشهور الثمانية عشر الأخيرة. وأسس صندوق «مبادلة» التابع لحكومة أبوظبي وشركة «فالكون إيدج كابيتال» الأمريكية لإدارة الأصول البديلة، «كاتاليست بارتنرز» عام 2019 برأس مال مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي، جيمس مونس لـ«رويترز»، إن «كاتاليست بارتنرز» نفذ حتى الآن 21 استثماراً بمتوسط 50 مليون دولار، فيما استثمرت بعض الصفقات 100 مليون دولار.

وأضاف مونس «الخطة أن نفعلها مرة أخرى. أعتقد أننا ذهبنا أسرع من المتوقع»، في إشارة إلى إضافة المزيد من رأس المال. وأفاد بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن موعد التعهّد برأس المال الجديد أو حجمه.

وتابع «وجهة نظري أن هذا يمكن أن يصل إلى مليار دولار أخرى، فلدينا ملياران نستخدمهما في الشهور الثمانية عشر المقبلة. وسيكون هذا بمقام سجل حافل تحقق في أربعة أعوام لصندوق حجمه مليارا دولار، كما سنبدأ اكتساب بعض الأهمية في المنطقة».

ووفقاً لموقعه على الإنترنت، فقد أسس صندوق «كاتاليست بارتنرز» لدعم تطوير سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي في الإمارة، الذي تم افتتاحه عام 2015، وتحقيق عائدات مالية في الوقت نفسه. وتضمنت استثماراته شركة أمريكية ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وشركة تأجير طائرات مقرها أبوظبي.

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