«داماك» تدعو عموميتها للانعقاد لتعديل عقد التأسيس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «داماك» العقارية، أن مجلس إدارتها وافق في اجتماعه المنعقد أول من أمس على دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بغرض تعديل عقد تأسيس الشركة.

وأفادت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أمس، بأنه تم تفويض رئيس مجلس الإدارة تحديد موعد وتاريخ اجتماع الجمعية العمومية.

وذكرت الشركة أنه تم تأجيل تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ، بعد ورود خطاب من شركة «ميبل إنفست كو ليمتد» يفيد بذلك، نظراً لقيام هيئة الأوراق المالية والسلع بدراسة الوقائع المتعلقة بهذا الشأن.

وكانت «داماك» تلقت أخيراً، عرضاً طوعيّاً مشروطاً، من مؤسس الشركة والمساهم الرئيس فيها حسين سجواني، عبر «ميبل إنفست» لشراء حصص مساهمي الأقلية فيها مقابل 2.2 مليار درهم، بما يعادل 1.3 درهم للسهم.

واستقال سجواني، من منصبه رئيساً وعضواً في مجلس إدارة الشركة بعد تقديم العرض، نتيجة لتضارب المصالح الناشئ عن حصته في «ميبل إنفست» ومشاركته في عرض الاستحواذ المقدم من قبلها بصفته رئيس مجلس إدارة «داماك».

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