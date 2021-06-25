«دريك آند سكل» تُنهي تعاملها مع «شعاع» لإعادة الهيكلة المالية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، إنهاءها خطاب التعيين وتعديلاته مع شركة «شعاع كابيتال»، المتعلق بإعادة الهيكلة المالية للشركة. جاء ذلك، في إفصاح مقتضب أرسلته الشركة، أمس، إلى سوق دبي المالي.

وعينت «دريك آند سكل» في 2019 «شعاع كابيتال»، مستشاراً لعملية إعادة هيكلة ديونها.

وكان مجلس إدارة «دريك آند سكل»، قد ناقش خلال اجتماعه الأخير، يونيو الجاري، التطورات المتعلقة بإعادة الهيكلة.

كما أعلنت الشركة في يناير الماضي، استمرار تعليق التداول على أسهمها في سوق دبي المالي، بناءً على طلبها، لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للدائنين، والإفصاح عن نتائج الاجتماع، وانتهاء أعمال لجنة التنظيم المالي المنوطة بمتابعة حالة الشركة.

يُذكر أن أسهم «دريك آند سكل»، موقوفة عن التداول منذ 14 نوفمبر 2018، في أعقاب الكشف عن خسائر مالية كبيرة تكبدتها الشركة، ومخالفات، ودخولها بعدها في عملية إعادة هيكلة، ومفاوضات مع الدائنين، وملاحقة لبعض أعضاء الإدارة السابقة.

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