31.6 ملياراً أصول شركات التمويل المحلية 2020

المصدر: أبوظبي - وام

وصل عدد شركات التمويل العاملة في الإمارات إلى نحو 22 شركة في عام 2020، وبلغ إجمالي أصولها نحو 31.6 مليار درهم، بحسب الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت إحصاءات «المركزي» أن إجمالي أصول شركات التمويل العاملة في الدولة تشكل 1% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في نهاية 2020.

وبرغم الضغوط التي فرضتها جائحة «كورونا» على الأنشطة الاقتصادية والمالية في جميع دول العالم، إلا أن قطاع شركات التمويل في الإمارات نجح في المحافظة على رسملة جيدة ونسبة سيولة تفوق المتطلبات التي يفرضها المصرف المركزي على الشركات في القطاع.

وتوضّح الإحصاءات أن 25.2% من أصول شركات التمويل (6 شركات) تعود ملكيتها للبنوك، فيما تعود ملكية 74.8% منها (16 شركة) لشركات غير بنكية، علماً بأن 11 شركة (50%) تعمل وفقاً للشريعة، والنصف الآخر في التمويل التقليدي. وبقيت القروض تشكّل 55.9% من إجمالي أنشطة شركات التمويل العاملة في الإمارات، بينما توزعت بقية النسبة على الأنشطة الأخرى، ومن ضمنها الاستثمار على اختلاف أشكاله.

وبلغ إجمالي قيمة محفظة القروض لشركات التمويل 17.7 مليار درهم في نهاية 2020، تتكوّن بشكلٍ رئيس من القروض العقارية (39.6%)، بالإضافة إلى قروض الأعمال وبطاقات الائتمان والقروض الشخصية الأخرى.

يُذكر أن المصرف المركزي أصدر في 2018، نظاماً جديداً لشركات التمويل، وحدّد فترة تمتد ثلاثة أعوام لتنفيذه، ولكنه عاد ومنح مهلة جديدة حتى 2023، علماً بأن 70% من شركات التمويل امتثلت للمتطلبات الجديدة مع نهاية العام الماضي

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز