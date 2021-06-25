«أكوا تيرا» من «أوميغا» بتصميم جديد

المصدر: دبي - البيان

تتميز «أكوا تيرا» بأنها ساعة متعددة الجوانب والاستخدامات وصممت خصيصاً للأفراد المغامرين سواء كانوا في وسط المدينة أو في وسط البحار. ونقلت «أوميغا» العلامة التجارية السويسرية «أكوا تيرا» إلى مرحلة جديدة ومثيرة من خلال تقديم عقرب الثواني الجديد في الساعة والتي أصبح امتلاكها من الأولويات.

وتشمل تشكيلة 2021 تصاميم ذات قياس 38 مم؛ إذ تأتي اثنتان من هذه التشكيلة المعاصرة بتصاميم راقية؛ إضافةً إلى 9 تصاميم ذات قياس 41 مم بما في ذلك 4 إصدارات فاخرة.

وتعد الخاصية المتميزة في جميع التصاميم الجديدة خاصية إضافة القرص الفرعي للثواني الصغيرة عند الساعة 6 والمحاطة بحلقة القرص الفرعي الذي تم تصميمه من الألماس أو ذهب سيدنا عيار 18 قيراطاً.

وتتميز التشكيلة بأقراص لامعة إضافة إلى الأنماط الخشبية التي تأتي بدرجتين مختلفتين وعقارب الساعة الرائعة المزودة الألماس والمرصعة بشكل تدريجي من الساعة 6 إلى الساعة 12. إضافةً إلى مؤشرات الساعة التي صممت على شكل هيكل السفينة الشراعية المرصعة باللؤلؤ.

ولتثبيت الساعات الجديدة بإحكام على المعصم، تتوافر أساور من المعادن المطابقة للساعة، وأحزمة مطاطية تتميز بلون البيج والأزرق - وأحزمة جلدية تأتي باللون الأحمر والعنابي والبيج والأخضر.

وبالإضافة إلى الاستمتاع بطريقة جديدة لتتبع الثواني، يمكن لمالكي ساعة أكوا تيرا التأكد من أن أوميغا الجديدة ستعمل بشكل مثالي في كل ساعة من اليوم. تأتي جميع الساعات مع ضمان مدة 5 سنوات وبطاقة اعتماد ماستر كرونومتر، ما يضمن اجتياز الساعة الاختبارات المعتمدة من قبل المعهد الفيدرالي السويسري للقياس.

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