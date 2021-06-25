معارض إلكترونية في الشارقة لدعم رواد الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة المعرض الإلكتروني الثالث لدعم القطاعات الوطنية ورواد الأعمال ورخص اعتماد تعزيزاً لدور الدائرة في مجال التسويق الإلكتروني وبهدف توفير بيئة استثمارية حاضنة ومحفزة لهم.



يأتي تنظيم هذا المعرض ضمن سلسلة من المعارض الإلكترونية المزمع عقدها وذلك لفتح آفاق جديدة تماشياً مع المتغيرات وتنشيط قطاع تنظيم المعارض دعماً للقطاعات الوطنية وهو ما يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للدائرة للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.



وأكد أحمد بن ساعد السويدي نائب مدير إدارة الشؤون التجارية أن دعم القطاع الوطني والمشاريع التجارية لرواد الأعمال والقطاع المنزلي يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للدائرة التي ترتكز على التنمية الاقتصادية وتطوير القطاعات والعمل على إبرازها ودعمها، وأشار إلى أن تنظيم هذا المعرض يعد خطوة رائدة لتفعيل مساهمة هذا القطاع في العائد الاقتصادي للإمارة، وإتاحة الفرص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين لعرض منتجاتهم ومشاريعهم الواعدة والترويج لهم للارتقاء بالمستوى التجاري لأنشطتهم، وتشجيع الاستثمار المحلي للوصول إلى آفاق النجاح والاستدامة ودفع عجلة الاقتصاد في الإمارة.



وأضاف إنه وفي إطار الدعم الاقتصادي المتواصل لتشجيع الاستثمار المحلي، تتابع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة باهتمام قطاعات المشاريع الوطنية وريادة الأعمال بإمارة الشارقة وفقاً للأهداف الاستراتيجية الموضوعة، وأكد أن الدائرة تعمل على تمكين المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال الوطنية بالدولة في كل القطاعات الاقتصادية، وأوضح أن الهدف من إقامة هذا المعرض والمعارض التسويقية الأخرى الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم والمساعدة على تسويقها وتشجيعهم على الاستمرار وتحقيق الاستدامة لمشاريعهم وتعريف الجمهور بهم، وأوضح أنه بالرغم من الظروف الراهنة التي أثرت في تنظيم وإقامة مثل هذا النوع من المعارض السنوية على المستوى العالمي والتي تضم عدداً كبيراً من الحضور في مكان واحد، إلا أن الدائرة تؤكد الاستمرار في خلق التواصل بين العارضين والجمهور من خلال الفضاء الافتراضي.

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