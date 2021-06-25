7.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 7.7 مليارات درهم في أسبوع، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1434 مبايعة بقيمة 3.27 مليارات درهم، منها 98 مبايعة للأراضي بقيمة 685.29 مليون درهم، و1336 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.59 مليار درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 48 مليون درهم في منطقة المنارة، تليها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة المنارة، تليها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة السطوة.



وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 126 مليون درهم، وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم.



أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 42 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة المركاض، وأخيراً مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.



وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 131 مبايعة بقيمة 342 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 129 مبايعة بقيمة 119 مليون درهم، وثالثة في مجمع دبي للاستثمار الأول بتسجيلها 117 مبايعة بقيمة 335 مليون درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 4.32 مليارات درهم منها 87 رهونات أراضٍ بقيمة 1.06 مليار درهم، و388 رهونات فلل وشقق بقيمة 3.26 مليارات درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 1 مليار درهم، وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 491 مليون درهم.



أما الهبات فقد شهدت تسجيل 73 هبة بقيمة 112.57 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 42 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 17 مليون درهم.



وحول التصرفات اليومية، فقد بلغت أمس أكثر من 1.3 مليار درهم، حيث شهدت تسجيل 302 مبايعة بقيمة 762.44 مليون درهم، منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 158.69 مليون درهم، و273 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 603.74 ملايين درهم.



جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة أم الشيف، تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.



وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 35 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.



أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.



وتصدرت منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 56 مبايعة بقيمة 168 مليون درهم، وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 563.96 مليون درهم منها 18 رهونات أراضٍ بقيمة 308.34 ملايين درهم، و88 رهونات فلل وشقق بقيمة 255.62 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة زعبيل الثانية بقيمة 195 مليون درهم، وأخرى في منطقة مردف بقيمة 143 مليون درهم.



أما الهبات فقد شهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 45.1 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 34 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 3 ملايين درهم.

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