مدير مجموعة «المكرّم» التنفيذي لـ «البيان»: فرص واعدة لقطاع كيماويات البناء في الإمارات

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

قال صفدار بدامي، المدير التنفيذي لمجموعة المكرّم، المتخصصة في قطاع كيماويات البناء والتشييد، إن الفرص التي يزخر بها القطاع واعدة، مشيراً إلى أن مجموعته أسست قبل 22 عاماً برأس مال 50 ألف درهم، تمضي قدماً في استثمار الفرص المتعددة في مشاريع البنى التحتية في دول مجلس التعاون العربي عموماً والإمارات خصوصاً، مستهدفة إيرادات بقيمة نصف مليار درهم.



وأوضح بدامي أن سوق البناء والكيماويات المحلي لم يتأثر كثيراً بسبب الوباء، وكان التأثير محدوداً على المدى القصير وسرعان ما تمكن السوق من امتصاص تداعيات الجائحة بدعم من استمرار الأعمال في مشروعات البنية التحتية.







بدايات



واستذكر بدامي تأسيس مجموعة المكرم بوصفها شركة عائلية على يد والده صابر علي بادامي، وقد جاءت فكرة ممارسة الأنشطة التجارية المتعلقة بكيماويات البناء في الإمارات على خلفية الانطلاقة الكبرى في المشروعات الإنشائية التي شهدتها الدولة في بداية الألفية الثانية، إذ بدأنا باستثمار رأس مال قدره 50 ألف درهم عام 1999 وبفريق عمل صغير، ونحن اليوم نستهدف زيادة إيراداتنا إلى 500 مليون درهم في السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن المجموعة ناشطة في أسواق البناء بدول مجلس التعاون الخليجي هذا غير الحضور القوي للمجموعة في مصر.





شراكات



وحول الجديد على صعيد خطة مجموعة شركات «المكرم للكيماويات»، قال بدامي: باشرنا التعاون مع مجموعة «سودال» التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها ونحن الآن جزء منها. وهناك الكثير من الخطط التي ننظر إليها في هذه المرحلة وتشمل زيادة وحدة الإنتاج والمستودعات وزيادة سعة المصنع وما إلى ذلك.



وحول توقعات المجموعة لسوق كيماويات البناء في منطقة مجلس التعاون وفي الإمارات تحديداً، أوضح بدامي أن التوقعات عالية بشكل كبير. فنحن نتوقع أن تتضاعف الإيرادات ثلاث مرات في السنوات الخمس المقبلة بهدف تحقيق 500 مليون درهم، وهذه ليست مجرد توقعات بل دراسات مبنية على استحقاقات «إكسبو 2020 دبي» وخطة دبي 2040 إذ يتجه سوق البنية التحتية وسوق البناء نحو مسار إيجابي، وبالتالي نحن نتوقع أن يكون السوق إيجابياً جداً في هذا المنحى.





تداعيات



وتحدث بدامي عن كيفية تعاطي المجموعة خصوصاً وسوق كيماويات البناء عموماً مع تداعيات الآثار السلبية لجائحة فيروس «كورونا»، وقال: بالتأكيد كان للوباء بعض التأثير في سوق كيماويات البناء وقطاع المقاولات والبناء بشكل عام، ولكننا لم نواجه تلك الصعوبة بسبب وجود عملائنا وموردينا في جميع أنحاء العالم. لقد كان لدينا أسواق قمنا بتوريد الكثير من المنتجات في عام 2020 وعلى الرغم من أننا واجهنا تحديات مع المواد الخام والشحن وما إلى ذلك لكن لم يؤثر فينا بشكل رئيس وواصلنا التقدم على الرغم من هذه التحديات التي نواجهها في هذا العام أيضاً. وكان هناك تأخير في الحصول على المواد الخام وارتفاع الأسعار ولكن تمكنت مجموعة «المكرم» من التغلب على هذه التحديات وركزنا بشكل أساسي على مبيعاتنا وتمكنا من تحقيق أرقامنا حسب الأهداف التي تم تحديدها. وبالتالي فإن آثار الوباء طغت عليها الزيادة في المبيعات وارتفاع الأسعار.





تطوير



وحول ما إذا كانت المجموعة تستثمر في البحث والتطوير، قال: بالتأكيد، يعمل قسم البحث والتطوير في «المكرم» مع مجموعة سودال للتخطيط لنطاق جديد من المنتجات للمواد المانعة للتسرب والمواد اللاصقة والأشرطة وما إلى ذلك. وهذا أمر مهم جداً لأن هذا سيساعد أيضاً على زيادة وتعزيز العلاقة إذ إن «سودال» شركة عالمية لها وجود في جنوب أفريقيا وفيتنام والصين والولايات المتحدة وغيرها الكثير. كما أننا نتشارك مع اهتمامات «سودال» ونخطط لتحقيق علاقة عالمية من شأنها أن تساعد على جلب المزيد من المنتجات والإيرادات والعملاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز