تعاون إماراتي عراقي لإنتاج الطاقة النظيفة

المصدر: بغداد – الوكالات

وقعت وزارة الكهرباء العراقية وشركة «مصدر»، أمس، عقداً لإنتاج الطاقة النظيفة بطاقة 2000 ميغاوات.

وأكد رئيس المجلس الوزاري للطاقة وزير النفط المضي قدماً بخطط الحكومة التي تهدف إلى زيادة وتعزيز الإنتاج الوطني من الطاقة النظيفة.

وقال رئيس المجلس الوزاري للطاقة وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل خلال رعايته لحفل التوقيع بين وزارة الكهرباء و«مصدر» على عقد توليد 2000 ميغاواط من خلال إقامة مشاريع استثمار للطاقة الشمسية في وسط وجنوب العراق.

وأشار إسماعيل إلى أن العراق ينفذ خطة إحلال الطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة المنتجة بالوقود الأحفوري وبنسبة (20-25)% من الطاقة المنتجة والتي تعادل من (10-12) غيغا واط.

وأضاف أن التوقيع مع شركة مصدر التي تعد من الشركات الدولية الرصينة المتخصصة، خطوة مهمة لتطوير قطاع استثمار الطاقة النظيفة واستغلال الطاقة الشمسية في العراق.

وأشاد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنى التحتية، وعبر الدائرة التلفزيونية بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكداً دعم حكومته لمشاريع التعاون الثنائي في قطاع توليد الطاقة النظيفة وأن شركة مصدر ستقوم بتسخير كافة إمكانياتها الفنية والهندسية في تنفيذ هذه المشاريع.

وأكدت سهى النجار، رئيس هيئة الوطنية للاستثمار، أهمية العقد الاستثماري لتوليد الطاقة النظيفة مع شركة مصدر الإماراتية، الذي يحقق أهداف الحكومة في الحصول على طاقة نظيفة بكلفة أقل، فضلاً عن اعتماد معايير البيئة النظيفة والصحة والسلامة، وكشفت النجار عن عن خطط الحكومة لتوقيع مزيد من العقود التي تسهم في تعزيز الطاقة التوليدية، وبما يغطي الحاجة المحلية.

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