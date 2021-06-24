4.6 مليارات صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - وام

واصل المستثمرون الأجانب غير العرب ضخ مزيد من السيولة في أسواق المال الإماراتية وعلى نحو فاق توقعات أكثر المحللين تفاؤلاً بأداء الأسواق في العام الجاري رغم إجماعهم على كونها الأكثر جاذبية للاستثمار في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن الأسواق ارتفاع صافي استثمارات الأجانب غير العرب إلى 4.67 مليارات درهم (1.27 دولار) تقريباً من بداية عام 2021 وحتى أمس ما يعكس الثقة الكبيرة لهذه الشريحة من المستثمرين في الأسواق الإماراتية.

يعد هذا المستوى من صافي الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية الأعلى منذ أكثر من عدة سنوات الأمر الذي يعزز من فرص جذبها مزيداً من السيولة في الأشهر المقبلة وبالتالي صعودها بنسب كبيرة مع نهاية عام 2021.

وتفصيلاً ارتفع صافي استثمارات الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 4.2 مليارات درهم من بداية عام 2021 وحتى نهاية تعاملات 24 يونيو الجاري.

وجاء الارتفاع الكبير في صافي استثمارات هذه الشريحة من المستثمرين في سوق العاصمة نتيجة عمليات شراء بقيمة 50.2 مليار درهم تقريباً مقابل عمليات بيع بقيمة نحو 46 مليار درهم في فترتي الرصد.

وعلى الجانب الآخر من الصورة بلغ صافي استثمارات الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي نحو 470 مليون درهم من بداية عام 2021 وحتى اليوم نتيجة عمليات شراء بقيمة 8.43 مليارات درهم مقابل عمليات بيع بقيمة 7.96 مليارات درهم.

تجدر الإشارة إلى أن استثمارات الأجانب من غير العرب سجلت زيادة مضطردة منذ بداية العام الجاري ما انعكس إيجاباً على أسعار الأسهم والمؤشرات العامة للأسواق.

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