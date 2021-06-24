وفورات أعضاء «أمازون برايم» في الإمارات الأكبر في التاريخ

المصدر: دبي - البيان

اختتمت «أمازون الإمارات» فعالية «يوم برايم» لهذا العام، والتي استمرت لمدة 48 ساعة، قدمت خلالها لعملائها في الإمارات عروضاً وخصوماتٍ مذهلة، خلال يومين من أهم الأيام بالنسبة للبائعين الخارجيين المسجلين مع شركة أمازون، معظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين أوشكوا على تجاوز عدد تجار التجزئة المسجلين مع الشركة. وتسوق أعضاء أمازون برايم في 20 دولة أكثر من أي عام مضى خلال الفعالية، وسجلت مشترياتهم لهذا العام رقماً قياسياً في تاريخ الفعالية مع خصومات كبيرة على مختلف فئات المنتجات، بما في ذلك الإلكترونيات، والأزياء، والأجهزة المنزلية، ومنتجات الجمال.

ووصلت مشتريات أعضاء برنامج أمازون برايم في العالم إلى أكثر من 250 مليون سلعة، مع وفورات استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ يوم برايم؛ حيث وصلت قيمة الوفورات لأعضاء البرنامج في الإمارات أكثر من أي عام مضى بفضل الخصومات التي شملت جميع الفئات دون استثناء.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يسعدنا الاحتفال اليوم بنمو عائلتنا من أعضاء برنامج أمازون برايم، كما أننا في غاية الفخر بالنجاح الكبير الذي حققته فعالية يوم برايم لهذا العام مع وفوراتها الاستثنائية. ومثل جميع أعضاء برنامج أمازون برايم في مختلف أرجاء العالم، حصل أعضاء البرنامج في الإمارات على طلبات يوم برايم بسرعة قياسية بفضل خدمة التوصيل السريع والمجاني في نفس اليوم. كما استفاد أعضاء البرنامج في الإمارات من خصومات على العديد من منتجات العلامات المحلية والعالمية الرائدة، بفضل عروض متجري أمازون الولايات المتحدة وأمازون المملكة المتحدة، إلى جانب عروض التسوق المحلي التي عرّفت أعضاء البرنامج بالبائعين المحليين على مدار 48 ساعة.

من خلال عروض التسوق المبكرة والطرق المتعددة للتوفير محلياً وأكثر من مليوني عرضٍ على مستوى العالم، أتيحت للأعضاء فرصة توفير مبالغ كبيرة في يوم برايم لهذا العام.

• وفّر أعضاء برنامج أمازون برايم في الإمارات أكثر من أي عام سابق خلال يوم برايم لعام 2021.

• تمتع عملاء أمازون برايم في الإمارات وحاملو بطاقات ماستركارد بخصمٍ إضافي يصل إلى 10% عند إتمام عملية الدفع وبحدٍ أقصى يبلغ 50 درهماً على الطلبات التي تزيد قيمتها على 100 درهم خلال يوم برايم.

• تمتع أعضاء برنامج أمازون برايم في الإمارات وحاملو بطاقات ماستركارد من بنك أبوظبي التجاري بخصمٍ إضافي يصل إلى 10% عند إتمام عملية الدفع وبحدٍ أقصى يبلغ 50 درهماً على الطلبات التي تزيد قيمتها على 100 درهم خلال يوم برايم.

• تمتع أعضاء برنامج أمازون برايم في الإمارات برصيد ترويجي بقيمة 25 درهماً عند شرائهم بقيمة 300 درهم أو أكثر خلال يوم برايم باستخدام مجموعة مختارة من بطاقات هدايا أمازون الإمارات المدرجة على برنامج برايم.

• واستفاد الأعضاء من الوفورات الكبيرة على أجهزة أمازون خلال فعالية يوم برايم، إذ شملت أجهزة أمازون الأكثر مبيعاً في الإمارات جهاز كيندل بيبروايت، وكيندل أويزس، وكاميرا مراقبة Indoor من Ring وكاميرا رينج ستيك أب كام الجديدة.

واستفاد أعضاء أمازون برايم من العروض المذهلة على السلع الأكثر مبيعاً في الدول المشاركة في مختلف أنحاء العالم، عبر مجموعةٍ متنوعةٍ من الفئات، بما في ذلك الإلكترونيات، والجمال، والأزياء، والمنزل، والمطبخ، والألعاب، وغيرها.

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