«إتش تي سي ڤايڤ» تطرح جهازي رأس جديدين للواقع الافتراضي في الإمارات

المصدر: دبي –البيان

أطلقت شركة «إتش تي سي ڤايڤ» HTC VIVE المتخصصة في تقنيات الواقع الافتراضي في الإمارات مؤخراً جهازي رأس جديدين للواقع الافتراضي هما «ڤايڤ برو 2» VIVE Pro 2، و«ڤايڤ فوكوس 3» VIVE Focus 3 اللذان يرتقيان بتجربة الواقع الافتراضي الغامر لكل من الأفراد والأعمال.

ويستهدف جهاز الرأس «ڤايڤ برو 2» عشاق الألعاب الافتراضية في قطاع الأفراد، بالإضافة إلى المهندسين المعماريين والمدنيين والمصممين والمسوّقين وكل من يحتاج للعمل افتراضياً ضمن بيئة غرافيك عالية التفاصيل في قطاع الأعمال. ويرتقي الجهاز بالحاسب الشخصي إلى مستوى متقدم، حيث يكون لكل بكسل وبوليغون أهمية خاصة، من أجل التوصل إلى ألعاب فائقة التطور أو تحقيق المستحيل.

وتوفر الشاشة المذهلة لجهاز «ڤايڤ برو 2» بدقة عرض 5K، وبمعدل 2.5K لكل عين، إلى جانب معدل تحديث انسيابي رائع يبلغ 120 هرتز، ولوحة سريعة التبديل، بالإضافة إلى وحدات بكسل RGB فرعية حقيقية، إمكانية الحصول على رسوم متحركة فائقة الوضوح وسلسة للغاية. كما يزداد مجال الرؤية إلى 120 درجة بفضل التصميم الجديد للعدسة المزدوجة ذات التصميم البارز من فئة VIVE Pro 2. وجود هذه التعديلات يحقق الحد الأدنى من تشويش الحركة والتخلص من الإعتام الجزئي تقريباً، مما يمنح الأشخاص تجربة طبيعية وأكثر فاعلية.

وتوفر شاشة «ڤايڤ برو 2» المذهلة دقة عرض 5K، وبمعدل 2.5K لكل عين، إلى جانب معدل تحديث انسيابي رائع يبلغ 120 هرتز، ولوحة سريعة التبديل، بالإضافة إلى وحدات بكسل RGB فرعية حقيقية، إمكانية الحصول على رسوم متحركة فائقة الوضوح وسلسة للغاية. كما يزداد مجال الرؤية إلى 120 درجة بفضل التصميم الجديد للعدسة المزدوجة ذات التصميم البارز، وبالتالي تحقيق الحد الأدنى من تشويش الحركة والتخلص من الإعتام الجزئي تقريباً، مما يمنح الأشخاص تجربة طبيعية وأكثر فاعلية.

كما عملت شركة «ڤايڤ» أيضاً ولأول مرة بشكل وثيق مع NVIDIA وAMD من أجل بث العرض بأقصى جودة بصرية. ويتميز جهاز «ڤايڤ برو 2» بمسافة بين الحدقتين يمكن تعديلها بدقة، بالإضافة إلى وزن متعادل وموزع بالتساوي، وحزام رأس قابل للتعديل، وقرص لتغيير الحجم سريع الضبط. ومثالي لتفضيلاتك الشخصية، ومشاركة التجربة مع الآخرين. ويتمتع «ڤايڤ برو 2» بصوت ثلاثي الأبعاد مع سماعات رأس معتمدة بصوت عالي الوضوح. وتتوفر مجموعة «ڤايڤ برو 2» الكاملة على موقع الشركة vive.com/vive-pro2 بسعر 3399 درهماً بداية من شهر يوليو المقبل.

«ڤايڤ فوكوس 3»

ويدشّن «ڤايڤ فوكوس 3» عصراً جديداً للواقع الافتراضي للأعمال التجارية. ويستهدف جهاز الرأس «ڤايڤ فوكوس 3» في المقابل جميع الموظفين من المؤسسات بجميع أحجامها من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المؤسسات الكبيرة والهيئات الحكومية التي تسعى للاستفادة من أحدث تقنيات الواقع الافتراضي في تعزيز أنشطتها المختلفة.

ويتميز جهاز «ڤايڤ فوكوس 3» بدقة 5K مع شاشة عرض مزدوجة دقة كل منها K2.5 رائدة، ومعدل تحديث سلس مقداره 90 هرتز ومجال رؤية عريض للغاية يصل إلى 120 درجة، من أجل تجربة مشاهدة استثنائية. تستخدم لوحة العرض سريعة التبديل وحدات بكسل RGB الفرعية الحقيقية، مما يلغي عملياً الإعتام الجزئي للشاشة. تهتم أجهزة العرض الجديدة بأن تكون التفاصيل الدقيقة مثل الكتابة والدقة الشاملة أكثر وضوحاً إلى حد كبير، مما يسمح بتصميم البرامج وتفاعل المستخدم بشكل طبيعي أكثر.

وبتصميم حزام الرأس الجديد، يوفّر «ڤايڤ فوكوس 3» راحة فائقة ووزناً متعادلاً وموزعاً بالتساوي. ويمكن تبديل بطارية الجهاز في ثوانٍ، مما يتيح استمرار عمل الجهاز طوال اليوم دون توقف، علاوة على ميزة الشحن السريع حتى 50% بعد 30 دقيقة فقط من بداية الشحن.

ويحتوي «ڤايڤ فوكوس 3» على مكبرات صوت جديدة مفتوحة الظهر تتميز بزوج من برامج التشغيل المزدوجة، مما يوفر صوتاً غامراً وواقعياً. وهي لا تحتاج إلى تدخل بشري، ما يعني أنه سيكون بإمكان المستخدمين الحفاظ على وعيهم بما يدور حولهم مع البقاء منغمسين في الواقع الافتراضي. ولتوفير الراحة النفسية أثناء اجتماعات الواقع الافتراضي، تقلل إمكانية خصوصية الصوت من خطر سماع الصوت من قبل الأشخاص القريبين إلى حد كبير.

ويستخدم جهاز «ڤايڤ فوكوس 3» خوارزمية ذكاء اصطناعي من الداخل إلى الخارج من أجل إجراء التتبع الدقيق، بالإضافة إلى خصوصية المقدمة، حيث يتم تخزين جميع بيانات التتبع بتنسيق مشفر في نظارة الرأس. وتعتبر وحدات التحكم المعاد تصميمها سهلة الاستخدام وبديهية - وهي واحدة من أخف وحدات التحكم في السوق، والتي يمكنها أن تستمر لمدة 15 ساعة بعد كل شحنة. وسيتم طرح جهاز «ڤايڤ فوكوس 3» للبيع اعتباراً من يوليو مقابل 5590 درهماً.

وقالت شير وانغ، رئيسة شركة «إتش تي سي» ومديرتها التنفيذية: «يمثل إطلاق جهازي الرأس «ڤايڤ برو 2» و«ڤايڤ فوكوس 3» علامة فارقة في استراتيجيتنا لتحقيق أفضل التجارب المؤثرة. لقد استمعنا إلى عملائنا، من الشركات العالمية المعروفة ومن الشركات الصغيرة، كما استمعنا إلى مستخدمين محترفين، وقمنا بتصميم هذه النظارات المتميزة من الألف إلى الياء للتغلب على التحديات التي يواجها عملاؤنا، لنضيف مجموعة احترافية من البرامج والمنصات والخدمات لجعل عملية التشغيل والاستخدام سلسة وفعالة قدر المستطاع. وتماشياً مع هذه المهمة، قمنا بدمج أحدث التقنيات مع احتياجات وتطلعات عملائنا، وتمكينهم من إطلاق العنان لخيالهم لتحسين حياتهم وحل مشكلات الأعمال التجارية والمجتمع.

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