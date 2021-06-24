السيسي يصدر قراراً بزيادة معاشات المصريين

المصدر: البيان

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بزيادة معاشات المصريين اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2021 بنسبة 13%.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن القرار يربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة 13%، أو ما یكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه.

وأعلنت مصر في مارس الماضي، رفع رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري بإجمالي 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه بالموازنة الجديدة.

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