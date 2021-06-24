«الإمارات للتنمية» يخطط لإطلاق صندوق استثمار بمليار درهم لدعم المؤسسات الصغيرة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد أحمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن المصرف يخطط لإطلاق صندوق استثمار مباشر، بقيمة مليار درهم عام 2022 لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية، التي تحتاج إلى تمويل واستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار.

وقال النقبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات، وتمثل 94% تقريباً من إجمالي الشركات التجارية في الدولة، مضيفاً: إنه على مدار السنوات الماضية شكّلت قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على الوصول إلى مصادر التمويل تحدياً مستمراً، وهو تحدٍ أسهمت جائحة «كورونا» في مفاقمته.

30 مليار درهم

ولفت إلى أنه كجزء من مشروع الـ 300 مليار تركز خريطة طريق النمو للمصرف في المستقبل بصفته المحرك المالي لاستراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على الارتقاء بالقطاع الصناعي في الإمارات، ودعم 13,500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بحلول 2031، وسيقدم مصرف الإمارات للتنمية 30 مليار درهم من التمويل لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والكبيرة في قطاعات محددة، تمتلك فرصاً كبيرة للنمو من أجل تحقيق ذلك الهدف.

وأوضح أن قائمة الخيارات الواسعة والمتنوعة من المنتجات، التي يقدمها المصرف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة تتميز بشمولها للقروض المباشرة، والتمويل القائم على الأصول والقروض غير المباشرة، وتمويل رأس المال، إضافة إلى مجموعة من أوجه الدعم غير المالية.

قطاعات

وقال النقبي: إن تمويل القطاعات ذات الأولوية تشمل التصنيع والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا، وهي مجالات مستقبلية رئيسية ستدعم رحلة التحول الاقتصادي للإمارات، وتضمن لها مستقبلاً جديداً مبنياً على الصناعة.

دعم وخدمات

يشمل دعم مصرف الإمارات للتنمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة توسيع الحلول المالية عبر مجالات تشمل قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي يملكها ويديرها المقيمون بالقطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى المملوكة للمواطنين. وتضم خدمات التمويل القروض المباشرة وغير المباشرة، مع توفير التمويل لصالح المنصة الرقمية لتمويل المستحقات. ويوفر المصرف تمويلاً رأسمالياً للشركات الناشئة، والمؤسسات الصغيرة

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز