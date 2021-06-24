مطارات دبي تعيد افتتاح المبنى 1 و«كونكورس دي» اليوم

المصدر: دبي – البيان

تعيد مطارات دبي افتتاح المبنى رقم 1 و«كونكورس دي» اعتباراً من اليوم، في تطور مهم يؤكد عودة النمو في قطاعي الطيران والسفر والسياحة في دبي والدولة عموماً. وكانت مطارات دبي قررت إغلاق هذه المرافق في 25 مارس 2020 بعد التعليق الجزئي للعمليات في مطار دبي الدولي كجزء من استراتيجية السيطرة على انتشار جائحة «كوفيد 19».

وسيتيح إعادة افتتاح المبنى 1، العودة تدريجياً لما يقرب من 66 شركة طيران دولية إلى مقرها الرئيسي، والتي تشغل رحلاتها حالياً في مبنيي الركاب 2 و3. وستكون عودة شركات الطيران إلى المبنى على مراحل عدة لتكتمل في نهاية يونيو الجاري.

وأعرب بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي عن أمله باستعادة 90% من السعة التشغيلية المعتادة لمطارات دبي بحلول فصل الخريف المقبل. وقال غريفيث: ستتيح لنا إعادة افتتاح المبنى رقم 1 القدرة على خدمة 18 مليون مسافر إضافيين سنوياً. وقد شهدنا الآن عودة خدماتنا إلى 89% من البلدان التي كنا نخدمها في السابق. وبالتالي، نأمل أن نستعيد قبيل حلول الخريف المقبل 90% من سعتنا التشغيلية الأصلية قبل تفشي الجائحة. وعليه، أعتقد أن الآفاق تبدو إيجابية، لا سيما وأن الاتحاد الأوروبي قام بتطبيق فكرة جوازات السفر الآمنة عبر دول الاتحاد اعتباراً من بداية يوليو المقبل، وثمة إشارات إيجابية تأتي من الولايات المتحدة بشأن أوروبا.

وعبر غريفيث عن أمله باستقبال أعداد ضخمة من المسافرين مع انحسار جائحة فيروس كورونا، مستهدفاً نمو الحركة عبر مطار دبي الدولي 8% إلى 28 مليون راكب هذا العام مع عودة الطلب. وأشار إلى مطار دبي، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً، قد يستقبل أكثر من 40 مليون مسافر العام الجاري «إذا حالفنا الحظ حقاً»، لكن من المرجح أن يدور الرقم بين 24.7 و34.3 مليوناً.

خطوة مهمة

من جانبه، رحب أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، بإعادة افتتاح المبنى 1 بمطار دبي الدولي اعتباراً من اليوم، مشيراً إلى أن ذلك يمثل خطوة مهمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من رحلات الطيران والمسافرين خلال الفترة القادمة. وأكد الجاهزية الكاملة للعمل الجمركي في المبنى لاستقبال الرحلات، وتقديم تجربة استثنائية للمسافرين لترسيخ موقع دبي عاصمة عالمية للسياحة والسفر.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صباح أمس إلى مطار دبي الدولي- مبنى 1 يرافقه الدكتور عبد الله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي، وكان في استقبالهما إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين، وخالد أحمد مدير أول إدارة عمليات المسافرين مبنى المطار رقم 1.

ووجه أحمد مصبح بضرورة توفير انسيابية لتدفق المسافرين بأكثر مطارات العالم ازدحاماً عبر تسخير كافة الخدمات والإجراءات الذكية لجمارك دبي بما يدعم دور دبي الاستراتيجي في صناعة السفر والطيران وقيادة التعافي في القطاع عالمياً، مع أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر لحماية حدود الدولة، مشيراً إلى تفقده كافة المكاتب الخاصة بالجمارك والأجهزة المساندة في عمليات التفتيش، والتي تم فحصها من قبل المختصين وتم التأكد من تفعيل كافة الخدمات الجمركية المقدمة في المطار.

من جانبه، قال إبراهيم الكمالي: فور الإعلان عن عودة المبنى رقم 1 للعمل بعد التعليق الجزئي للعمليات في مطار دبي الدولي كجزء من استراتيجية السيطرة على انتشار جائحة كورونا «كوفيد 19» قامت جمارك دبي ممثلة في إدارة عمليات المسافرين بتفعيل كافة الأنظمة الجمركية بنسبة 100% والخاصة بكل من إنجاز البيانات والأنظمة الأخرى المتعلقة بالمسافرين والعملاء، كذلك تم إجراء عدة اختبارات للأجهزة المساندة و أجهزة التفتيش، ومتابعة الإجراءات الاحترازية، وكذلك معدات الأمن والسلامة الشخصية من قفازات وكمامات ومعقمات وحواجز كاونترات التفتيش والتخليص الجمركي، إضافة إلى تعقيم كافة المناطق والمرافق الجمركية في مبنى المسافرين 1 بالتنسيق مع مطارات دبي.

مزيد من الرحلات

قال خالد أحمد، مدير أول إدارة عمليات المسافرين مبنى المطار رقم 1: لتوفير أقصى درجات انسيابية المسافرين تم تعزيز مبنى المطار 1 بنحو 120 مفتشاً يعملون على مدار الساعة وتوزيع المفتشين على المناطق المحددة وفق جداول زمنية، مؤكداً أن جمارك دبي ستقوم بدورها في تيسير العمل الجمركي على أكمل وجه، استعداداً لاستقبال المزيد من الرحلات خلال الأشهر القادمة نحو العودة إلى الطاقة القصوى للمطار.

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